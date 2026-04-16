Varumärkesstrateg med fokus på Brand Design
2026-04-16
Publiceringsdatum2026-04-16Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du får vara med och forma varumärket för ett bolag inom foodtech som vill bygga en tydlig position på marknaden och kommunicera sitt värde på ett trovärdigt sätt. Fokus ligger på att ta fram en genomarbetad varumärkesstrategi och en visuell identitet som hänger ihop hela vägen från kärnbudskap till kundupplevelse.
Uppdraget omfattar både det strategiska och det kreativa perspektivet. Du hjälper verksamheten att definiera varför varumärket finns, hur det ska uppfattas, vilken kundnytta som ska lyftas fram och hur hållbarhetsfördelar ska kommuniceras. Arbetet ska landa i en sammanhållen varumärkesupplevelse för bland annat förpackning och leverans, hemsida och sociala medier.
Det här är ett spännande uppdrag för dig som vill kombinera varumärkesstrategi, livsmedelskompetens och design i ett sammanhang där rätt positionering kan skapa verklig tillväxt.
ArbetsuppgifterDu tar fram en varumärkesstrategi med tydligt varför, positionering, image och kundnytta.
Du utvecklar förslag på brand och visual identity, inklusive logotyp, färgschema och typsnitt.
Du skapar en sammanhållen varumärkesupplevelse som fungerar i flera kontaktytor.
Du säkerställer att uttrycket fungerar för förpackning och leverans, hemsida och sociala medier.
Du bidrar till att bygga förtroende och lyfta fram varumärkets hållbarhetsfördelar.
Du lägger grunden för ett varumärke som kan bära framtida tillväxt.
KravDu har bred kunskap och omfattande erfarenhet av att skapa varumärkesplattformar för livsmedel.
Du har bred erfarenhet av att skapa en komplett varumärkesupplevelse.
Du har mångårig erfarenhet av brandingarbete för livsmedel.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7576747-1949685". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Lunds Central (visa karta
)
222 21 LUND Jobbnummer
9857407