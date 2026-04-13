Värnpliktshandläggare på Utbildningskompaniet till F 16
Vill du arbeta i en roll där juridik, administration och totalförsvar möts? Upplands flygflottilj (F 16) söker nu en värnpliktshandläggare som vill bidra till att utveckla och kvalitetssäkra Försvarsmaktens grund- och repetitionsutbildning.
Om enheten
163. Garnisonsbataljon är en del av Upplands flygflottilj, F 16. Bataljonen etablerades 2025 och fr.o.m. hösten 2026 leds Utbildningskompaniet av bataljonen. Bataljonen består av en bataljonsledning, logistikkompani, garnisonskompani och utbildningskompani. Bataljonens huvuduppgifter är att utbilda krigsförband, leda mobilisering, stödja hänvisade förband, utgöra värdlandsstöd vid F 16 och garnisonen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
En värnpliktshandläggare agerar sakkunnig i frågor som rör totalförsvarspliktiga under grund- och repetitionsutbildning på ett militärt förband. Värnpliktshandläggare arbetar självständigt men i samverkan med andra roller i Försvarsmakten samt andra myndigheter t.ex. Plikt- och prövningsverket. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att samla in, systematisera och redovisa relevant information för beslutsfattande chefer i ärenden som rör pliktlagstiftningen samt övriga styrande dokument och riktlinjer inom myndigheten. Utöver detta innebär rollen att:
Vara ett konsultativt chefsstöd i frågor som rör totalförsvarspliktiga.
Tillse beslutsfattare med erforderligt beslutsunderlag enligt lagar, förordningar och föreskrifter.
Handlägga och samordna utredningar i ärenden som rör t.ex. avbrott från grund- eller repetitionsutbildning, ändrad inskrivning eller vägran.
Utbilda chefer och personal som arbetar med värnpliktsfrågor.
Stödja förbandet med utryckningsrapportering och krigsplacering efter genomförd utbildning.
Arbeta med övrigt förekommande administrativa arbetsuppgifter vid förbandet.
På utbildningskompaniet är vi beredda att stötta varandra. Detta kan medföra att du vidareutbildas internt i syfte att bredda din förmåga men även att du utbildar andra. Vanligtvis sker detta inom ett angränsande fält för ordinarie uppgift.
Inom Försvarsmakten jobbar vi alltid som ett lag. Vår organisation bygger på samarbete, anpassningsförmåga och ett gemensamt ansvar för helheten. Det innebär att vi alla är beredda att stötta varandra, ibland även utanför vår egen kompetens- och komfortzon. Därför kan du som medarbetare ibland komma att ställas inför nya typer av uppgifter. Det är en naturlig del av arbetet i Försvarsmakten som tjänar både myndigheten och medarbetarens utveckling väl, och du kommer aldrig ges en uppgift som du inte får förutsättningarna att klara av.
Kvalifikationer
Högskoleutbildning eller flerårig arbetslivserfarenhet inom relevant område arbetsgivaren anser lämplig.
B-körkort
God förmåga att uttala sig i tal och skrift på svenska och engelska
God kunskap i Office-paketet Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är lösningsorienterad och trivs i en rådgivande roll. För att lyckas i rollen behöver du vara trygg med att arbeta självständigt och van att ta eget ansvar i arbetet. Det är viktigt att du arbetar strukturerat och noggrant, med god förmåga att planera, prioritera och följa upp ditt arbete. Vi ser gärna att du samarbetar väl med andra, arbetar med integritet och utan prestige. Vi ser även att du bidrar till ett gott arbetsklimat genom att vara lyhörd, hänsynstagande och respektfull i mötet med andra. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
Minst ett års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av exempelvis utredningar, administration, personaltjänst och/eller handläggning inom statlig myndighet/offentlig sektor.
Genomfört GMU/värnplikt, eller innehar annan relevant erfarenhet från Försvarsmakten.
Erfarenhet av arbete i Försvarsmaktens stödsystem såsom PRIO, VIDAR och ATLAS. Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten kan tillämpa sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala. Tjänsten innefattar internutbildningar och F 16 har även verksamhet på andra orter, vilket kan medföra enstaka tjänsteresor.
Arbetstid: I huvudsak dagtid. Kväll- och helgtjänstgöring kan förekomma vid övningsverksamhet.
Tillträdesdatum: Snarast eller enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Befattning: Civil
Upplysningar om befattningen:
Rekryterandechef, Maria Olofsson
Tfn: 010-827 55 00 (växel)
Information om rekryteringsprocessen:
HR-generalist, Malin Eriksson
Mejl:F16-A1-adm@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna, Josefine Granberg tfn 0505-45 10 00 (växel)
OFR/S, Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33
SACO, Oscar Moberg, tfn 072-984 84 53
SEKO, Åsa Karlsson, tfn 076-649 23 95 Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-27. Din ansökan bör innehålla CV med referenser, ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt intyg på meriterande utbildningar.
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121604".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
https://www.forsvarsmakten.se/
751 27 UPPSALA
För detta jobb krävs körkort.
Maria Olofsson 010-827 55 00
