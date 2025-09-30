Varmt välkommen till våra hemtjänstteam, vi söker undersköterskor!
Partille kommun har idag 41 000 invånare och är en förstad i utveckling. Det är upp till oss 2 900 anställda att leverera kvalitet och service som gör det gott att växa upp, arbeta och leva i Partille. Detta med grund i våra värdeord: allas lika värde, professionalitet och framåtanda.
Vård- och omsorgsförvaltningen består av fyra avdelningar: Bistånd och hälsa, Funktionsstöd, Äldreomsorg samt Stöd och utveckling. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar politiskt för förvaltningens arbete. Vår verksamhet handlar om att ge omsorg, stöd och service till äldre personer och till personer i behov av funktionsstöd. Vi utför även viss hälso- och sjukvård. Visionen är bl a att våra insatser ska genomföras tryggt, säkert, värdigt och med inflytande.
Vi är ca 850 medarbetare som har våra arbetsplatser runt om i kommunen och vi är en blandning av stödassistenter, undersköterskor, sjuksköterskor, stödpedagoger, biståndshandläggare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, omsorgshandledare med flera.Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Du har möjlighet att söka tjänst hos Hemtjänsten Björndammen, Hemtjänsten Centrum eller Hemtjänsten Sävedalen. Vi är flexibla i vår organisation och det kan hända att du får hoppa in på en annan hemtjänstenhet när behov uppstår. Hemtjänstenheterna i Partille kommun arbetar i framkant och vi söker nu undersköterskor som drivs av att utveckla verksamheterna likväl sin egna yrkeskunskap. Genom att bli en av oss har du möjlighet att vara med att utforma och prova nya arbetssätt tillsammans med andra professioner i samverkan.
I Partille kommun utförs städinsatser hemma hos brukarna av ett externt serviceföretag och inköp hanteras digitalt. De innebär att du som undersköterska har möjlighet att fokusera på omvårdnad hos våra brukare. Vi tillämpar 37 timmars vecka för vår personal som arbetar dag och kväll.
För att trivas med att arbeta i hemtjänsten behöver du gilla att arbeta självständigt, köra bil och utföra insatser för våra äldre där deras hem är din arbetsplats. Ditt sätt att bygga relationer och möta oförutsedda situationer på blir nyckeln till ett bra samarbete med kollegor och andra professioner.
Vi arbetar aktivt och kontinuerligt med digitalisering som metod för verksamhetsutveckling. För oss är det också viktigt att du ska trivas och känna att du växer i din roll och vi erbjuder därför en trygg anställning med utbildning samt kontinuerlig kompetensutveckling. Hos oss finns även omsorgshandledare som stöttar i verksamheterna.
Hos oss schemaläggs du att arbeta varannan helg, det vill säga tre av sex helger under en schemaperiod, önskar du att arbeta fler helger än tre så får du 1000kr brutto extra per arbetat tillfälle. Ett arbetspass motsvarar ett tillfälle och totalt får du arbeta högst fyra extra tillfällen, detta gäller så länge du är tillsvidareanställd. Vi har inga delade turer och planerar om scheman var 6:e vecka där det finns en grundstruktur.
Arbetstiderna varierar mellan dag och kväll samt helg. Vanligt förekommande arbetstider är 07.00-15.30, 07.00-15:45, 14.00-22.15, 15.30-22.15.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, har B-körkort och kan köra bil (automatkörkort går också bra då vi har majoritet av automatbilar i kommunen). Har du tidigare erfarenhet från arbete inom hemtjänst eller äldreomsorg är det meriterande, liksom om du har arbetsrelaterad erfarenhet av personer som har missbruksproblematik och/eller demens. Social dokumentation är en viktig del i arbetet, vilket innebär att du behöver kunna uttrycka dig väl i det svenska språket i både tal och skrift.
Vi söker medarbetare som förstår vikten av ett gott bemötande mot brukare, anhöriga och kollegor. Du är en lagspelare med stor ansvarskänsla för såväl arbetsuppgifterna som för att bidra till ett gott klimat på arbetsplatsen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet vilket för oss innebär att du, utöver ovan nämnda egenskaper, också delar våra värdeord om allas lika värde, professionalitet och framåtanda.
Varmt välkommen till Partille kommun!
ÖVRIGT
Vid erbjuden anställning genomförs ID kontroll.
Löpande urval och intervjuer tillämpas i denna rekryteringsprocess.
Vi eftersträvar mångfald bland personalen avseende kön, ålder och kulturell/etnisk bakgrund.
Vi hanterar rekryteringen digitalt och alla ansökningar behöver inkomma genom Visma Recruit och ej via e-post. OBS! Har du skyddade personuppgifter? Kontakta rekryteringens HR-specialist direkt på telefon 031-3922002 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Det är obligatoriskt för befattningen att genomgå ett digitalt språktest för att säkerställa kompetensen i nivå med B2 enligt Europarådets standard innan intervju. Observera att processen avbryts vid ej godkänt språktest. Du kommer att behöva identifiera dig med Bank-ID för att genomföra språktestet.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
