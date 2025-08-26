Varmt välkommen till Torvalla hälsocentral, vi söker medicinsk sekreterare!
2025-08-26
Region Jämtland Härjedalen är en region att längta till och växa i. Vi ska arbeta för utveckling och tillväxt i Jämtland Härjedalen och erbjuda alla boende och besökare en hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Vår vision är god hälsa och vi vill vara en region som du längtar till och växer i. Hos oss jobbar du med kollegor från många yrken, med både spets och bredd i kompetensen. Du är också medlem i vår personalförening som erbjuder en mängd olika och roliga aktiviteter. Primärvården i Region Jämtland Härjedalen ingår organisatoriskt i Division Nära Vård tillsammans med Ambulansen, Folktandvård, Psykiatri samt Barn- och ungdomspsykiatrin.
Primärvården är organiserad i 4 närvårdsområden och sedan januari 2022 så är primärvården och ambulanssjukvården integrerade under god och nära vård. Varje närvårdsområde är en ekonomisk enhet som leds av en verksamhetschef. Primärvården ansvarar också för regionens sjukvårdsrådgivning, ungdomsmottagning och närvårdsavdelningen Näva, vilka samtliga är anslagsfinansierade.
På vår hälsocentral jobbar vi personcentrerat i team med våra listade patienter. Hälsocentralen Torvalla är placerad i Torvalla centrum och bemannas med undersköterskor, distriktssköterskor, specialist i allmänmedicin, socionom, psykolog och medicinska sekreterare. Vi har en Familjecentral med bvc och mvc i samma byggnad. Sjukgymnast, rehab koordinator, dietist och arbetsterapeuter jobbar också på hälsocentralen.
Torvalla hälsocentral kännetecknas av öppenhet och hjälpsamhet mellan alla professioner, vi vill att du ska känna dig delaktig. Vi kommer fokusera på en hållbar arbetsmiljö, du avslutar dagen i tid, du ska känna att du hinner med både arbetet och fritiden. Vi arbetar utifrån de arbetssätt som fungerar för verksamheten där nära vård fokuserar på patienten.
Nu söker vi just dig som vill jobba som medicinsk sekreterare och vara en del av vår familjära hälsocentral.
Nu söker vi just dig som vill jobba som medicinsk sekreterare och vara en del av vår familjära hälsocentral.
Du kommer vara en del av vårt team och finnas i centrum på vår hälsocentral. Du kommer delvis arbeta i receptionen, vilket innebär att du har individen i fokus och en hög servicenivå. Då det är en mindre enhet så kommer arbetet att ställa krav på flexibilitet och ett genuint intresse för administration och samordning. I övrigt ansvarar du för sedvanliga arbetsuppgifter utifrån yrkesrollen.
Tjänsten kräver att du är fysiskt på plats på hälsocentralen.Kvalifikationer
Du har utbildning som medicinsk sekreterare, vårdadministratör eller läkarsekreterare. Meriterande är om du har erfarenhet av mottagningsarbete samt att arbeta i Cosmic och andra datasystem.
Du känner dig stimulerad av att arbeta i en föränderlig verksamhet och har en god känsla för struktur. Du bör vara utåtriktad, lyhörd, flexibel och trivas att delvis bemöta personer med olika behov i vår reception. Du ska kunna arbeta både självständigt och i grupp, ha en hög grad av ansvarstagande och en god samarbetsförmåga.
ÖVRIGT
Urval och intervjuer sker löpande, därav kan tillsättning komma att se innan sista ansökningsdag. Du är varmt välkommen att höra av dig om du har frågor!
Vi har gjort vårt val av rekryteringstjänster och avsäger oss vänligt med bestämt ytterligare erbjudanden.
Urval och intervjuer kommer ske efter vecka 34. Ersättning
