Varmt välkommen hem till mig och min familj !
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Jag är en tjej som är tre år, är pigg, levnadsglad och har bra drag under galoscherna. Jag gillar när det händer saker - mycket och ofta, gärna så busiga som möjligt (till mina föräldrars förtret). Trots detta så bär jag på en del utmaningar. Jag föddes svårt sjuk och det har visat sig att jag bl.a. har epilepsi, en metabol sjukdom (som följs via en blodsockermätare, cgm) samt ett ultrasällsynt syndrom som kommer med en del utmaningar. Jag har också en knapp på magen där jag får all min näring genom (gastrostomi). Jag tränar på och vill äta mat varje måltid och min favorit just nu är bearnaisesås. Min familj består av mig, min storasyster på 6 år samt mamma och pappa.
Om du frågar oss föräldrar så vill vi ha en trygg vikarie som står stadigt på jorden. Du behöver kunna möta vår dotter högt och lågt. Hon har en hög energinivå och det kan gå snabbt i svängarna, det krävs därför att du kan matcha upp det. Ibland finns stunder för lugn då hon gärna sitter i famnen och myser, så du behöver kunna bemästra detta och allt däremellan. Då vår dotter har en komplicerad sjukdomsbild så ser vi att du är öppen för att lära dig nya saker. Vi begär inte att du ska kunna allt från början, men vi har en stark önskan om att du ska vara villig att lära dig. Viktigt för dig att veta är att vi lär oss tillsammans på vägen, det är viktigt för oss föräldrar att du känner dig trygg i dina arbetsuppgifter och i relation till vår dotter. Vi ser det som en stor fördel om du arbetat med barn tidigare. Vi ser gärna att du som söker har en vilja att arbeta långsiktigt med vår dotter då vi anser att det är viktigt med kontinuitet och att vi släpper in så få nya som möjligt i vårt hem så hon får en chans att skapa goda och nära relationer.
Tiderna som omfattas är främst eftermiddagar efter förskolan fram till nattning samt helgpass dagtid. Du kan själv få vara med och påverka ditt schema, i samråd med oss
Det är särskilt meriterande om:
• Du har erfarenhet av att arbeta med barn
• Du har erfarenhet av gastrostomi sedan tidigare
• Du är bekant med (T)AKK.
• Du har en önskan om att arbeta långsiktigt med vår dotter
Vi söker dig som kan jobba extra vid behov. Det viktigaste för oss är att du ska ha ett engagemang och en vilja att lära dig, resten löser vi tillsammans längs vägen.
Vi som föräldrar vill att du ska känna att det är roligt att gå till jobbet, att du ska känna dig trygg både med vårat barn, men också den medicinska komplexiteten och oss som familj. Vår dotter gillar när det händer saker och hon har gott om energi. Det är därför av särskild vikt att du är likasinnad.
Enklast tar du dig till oss med bil. Det är en fördel om du har körkort, men inget krav då vi bor ca 500 meter från buss-/tågstation.
I enlighet med God Assistans Policy tar vi in belastningsutdrag för alla som jobbar med barn, så beställ det redan vid ansökan.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
För att styrka din rätt att arbeta i Sverige behöver du kunna uppvisa svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU). Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538) Arbetsplats
God Assistans Jobbnummer
9668812