Varmt & Kallt söker helgarbetare
Joelle AB / Restaurangbiträdesjobb / Nyköping Visa alla restaurangbiträdesjobb i Nyköping
2025-10-30
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Joelle AB i Nyköping
Nu söker vi på Varmt & Kallt förstärkning med helgpersonal.
Varmt & Kallt säljer främst baguettemackor men också en hel del sallader, som vi blandar och bygger på beställning. Till det brukar det bli en kaffe eller två, ofta tillsammans med något fikabröd.
Det gäller att visa framfötterna och kunna hantera det breda sortimentet för att vara en framstående medarbetare hos oss.
Vi söker dig som vill utvecklas, både professionellt men också på ett personligt plan. Vi söker dig som är arbetsinriktad, social och som tar egna initiativ. Stora personligheter som gillar att umgås och arbeta med människor, och som har förmågan att arbeta i raskt tempo, med ett leende på läpparna.
# # # # # # OBS # # # # # #
Arbetstillfället innebär allt från matberedning till kassahantering och städ. Helt enkelt, alla arbetsuppgifter som en daglig caféverksamhet kräver.
Omfattning minst 20 tim/månad med möjlighet till extra.
Ansökan tas enbart emot via mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29
E-post: nyckeln@varmtochkallt.nu Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Joelle AB
(org.nr 556934-8047), http://www.varmtochkallt.nu
Västra Storgatan 24-26 (visa karta
)
611 32 NYKÖPING Arbetsplats
Varmt & Kallt Jobbnummer
9582479