Varmkundssäljare till spännande bolag!
2025-09-19
Varmkundssäljare till marknadsledande företag inom smarta middagslösningar!Publiceringsdatum2025-09-19Om företaget
Vill du bli en del av ett företag som gör vardagen enklare för tusentals familjer? Företaget är Skandinaviens ledande aktör inom middagslösningar och hjälper människor att laga god, varierad och hälsosam mat utan stress. Sedan starten 2008 har de vuxit kraftigt - och nu söker de fler engagerade personer som vill vara med på resan framåt.Om tjänsten
Som varmkundssäljare arbetar du med merförsäljning till redan befintliga kunder - personer som redan uppskattar produkten. Du kontaktar kunder via telefon, lyssnar in deras behov och erbjuder lösningar som förenklar deras vardag ytterligare.
Det här är en roll för dig som vill utvecklas inom försäljning, bli del av ett drivet team och ha roligt på jobbet. Du blir en viktig del av ett energiskt och sammansvetsat gäng, där glädje, laganda och resultat är i fokus.
Vi söker dig som
Är intresserad av försäljning och kundservice (tidigare erfarenhet är meriterande, men inget krav)
Är målinriktad, driven och gillar att jobba mot tydliga mål
Har en lösningsorienterad inställning
Trivs i team och bidrar till en god gruppdynamik
Vi erbjuder dig
Ett positivt och coachande säljteam med högt i tak
Trygg grundlön plus provision - dina resultat lönar sig
Tydlig introduktion och rätt verktyg för att lyckas
Möjligheter att växa inom företaget
En produkt som gör skillnad för kundernaÖvrig information
Låter det intressant? Ansök redan idag då vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen. Vid frågor är du varmt välkommen att maila ansvarig rekryterare Amir Sten på amir@kraftsam.se
Månadslön - Fast plus rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207), http://kraftsam.se Jobbnummer
9517207