Värmepumpstekniker sökes - Arbeta med framtidens energilösningar
Quattro Bemanning & Rekrytering AB / VVS-jobb / Linköping Visa alla vvs-jobb i Linköping
2026-07-23
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quattro Bemanning & Rekrytering AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-23Beskrivning
Är du en serviceinriktad och tekniskt kunnig person som vill arbeta med moderna energilösningar? Vi söker nu en värmepumpstekniker till ett växande företag där du får en varierande roll med fokus på installation, service och felsökning av värmepumpsanläggningar. Du blir en del av ett engagerat team som arbetar för att leverera hög kvalitet och god service till både privat- och företagskunder.Dina arbetsuppgifter
Som värmepumpstekniker ansvarar du för installation, driftsättning, service och underhåll av olika typer av värmepumpar. Du utför felsökning och reparationer samt säkerställer att anläggningarna fungerar optimalt. Rollen innebär daglig kontakt med kunder där du ger professionell rådgivning och bidrar till en hög servicenivå. Dokumentation av utförda arbeten ingår också i tjänsten, liksom samarbete med kollegor och andra yrkesgrupper vid behov.Kvalifikationer
Gymnasieutbildning inom VVS, el, kylteknik eller annan relevant teknisk utbildning.
Erfarenhet av installation och service av värmepumpar eller liknande tekniska system.
God teknisk förståelse och förmåga att felsöka mekaniska och elektriska system.
B-körkort.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Förmåga att arbeta självständigt samt ge ett professionellt bemötande till kunder.
Meriterande kvalifikationer
Certifikat inom kylteknik.
Erfarenhet av bergvärme-, luft/vatten- eller frånluftsvärmepumpar.
Erfarenhet av styr- och reglerteknik.
Elbehörighet eller annan relevant certifiering.Anställningsvillkor
Placeringsort: Enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid.
Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning enligt överenskommelse.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid med möjlighet till beredskap beroende på verksamhetens behov.
Om du är redo att ta dig an en roll inom Värmepumpstekniker och bidra med din kompetens och erfarenhet – tveka inte att skicka in din ansökan. Bifoga CV i din ansökan som tydligt visar att du har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella arbetet. Vi rekryterar kontinuerligt och ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8111885-2112772". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556719-9962), https://careers.qbemanning.se
Klostergatan 27A (visa karta
)
582 23 LINKÖPING Arbetsplats
Q Sverige Jobbnummer
10009838