Varm och engagerad avlösare sökes till busig pojke på Lidingö
God Omsorg - en del av God assistans, bedriver avlösarservice och ledsagarservice för kunder i vissa kommuner. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom bland annat assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godomsorg.se
Om kunden:
Glad och busig 10-årig pojke söker engagerad och varm avlösare, han är väldigt aktiv. Han kräver ständig tillsyn och märker snabbt om du inte har koll, då hittar han på bus. Han saknar verbalt tal och behöver någon som är duktig på alternativ kommunikation, han kommunicerar med olika ljud och kroppspråk.
Han älskar att vara utomhus! Hänger gärna i lekparken och vill att du engagerar dig i leken tillsammans med honom.
Kvalifikationer/önskemål om avlösare:
Erfarenhet av NPF-diagnoser
Kvinna
Aktiv
Vara bekväm med att hjälpa till vid toalettbesök
Om tjänsten:
26 tim/månad, utförs lördag och söndag (3 tim/tillfälle). Tillträde snarast.
Som avlösare avlastar du anhöriga till exempelvis ett barn med en funktionsnedsättning i hemmet eller närområdet. Det kan vara för att föräldrarna ska få lite egen tid med andra syskon.
Enligt lagen om registerkontroll och God Omsorgs policy ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen, blankett finner du här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB
(org.nr 559117-7711)
