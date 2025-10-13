Varierat och meningsfullt arbete - personliga assistenter sökes
2025-10-13
Landskrona Omsorg AB är ett kommunalt bolag som erbjuder vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård, hemtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Bolaget kommer att driva all kommunal omsorgsverksamhet i Landskrona från och med 2025 och ägs av Landskrona stad.
Vi är 1 100 medarbetare som jobbar för att alla i kommunen ska kunna leva trygga och självständiga liv, även när de behöver hjälp. Vi arbetar efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet.
Vi är undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och många, många fler. Några är i början av karriären, andra har många års erfarenhet. Vi kommer från Landskrona, Skåne och hela världen. Tillsammans är vi Landskrona Omsorg.
Med mod, uthållighet och handlingskraft sätter vi en stabil grund för våra medarbetare, vi möter våra brukare med nyfikenhet och respekt. För alla som bor här idag. Och för alla som kommer bo här i framtiden. Välkommen!Publiceringsdatum2025-10-13Arbetsuppgifter
Söker du ett meningsfullt jobb där du gör skillnad i människors vardag? Vi söker nu flexibla timanställda personliga assistenter som kan arbeta vid behov hos flera av våra kunder.
Som personlig assistent arbetar du nära människor med olika funktionsnedsättningar. Du ger stöd i vardagen allt från personlig omvårdnad och hushållssysslor till att följa med på fritidsaktiviteter och ge stöd i sociala sammanhang. Arbetsplatsen är där kunden befinner sig, vilket innebär att du arbetar i hemmet men även i andra miljöer.
Du kommer att arbeta hos flera olika kunder och ingå i flera assistansgrupper med erfarna kollegor. Det ger trygghet och kontinuitet för kund samt stora möjligheter att lära sig mer om och utvecklas i yrket som personlig assistent.
Arbetssättet som timanställd bygger på att du själv lägger in din tillgängliga tid i vårt system och blir bokad på arbetspass utifrån behov hos kunder. Det är därför viktigt att du är positivt inställd till detta arbetssätt, det ställer krav på ansvarstagande kring att lägga tillgänglig tid samt förmågan att kommunicera och vara lösningsorienterad.Kvalifikationer
* Tillgänglig för 24 arbetspass per vecka och kan ta pass med kort varsel, främst dagpass från kl. 08
* Kan arbeta arbetspass som är förlagda på dygnets alla timmar (dag, kväll, natt och helg) med längd på arbetspass som varierar mellan 820 timmar vid nattpass är det journatt
* Är trygg i dig själv, trivs med ensamarbete och kan snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter hos olika kunder
* God svenska i tal och skrift
* Arbetar i digitala system som en naturlig del av arbetet
Meriterande
* Utbildning och/eller arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg eller pedagogisk verksamhet
* B-körkort för manuellt växlad bil
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter skickar du in ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har. I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Ersättning
