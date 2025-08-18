Varierande assistentjobb i Åhus. 2 tjänster ca 70%. Refnr: 118-2025

MejDej-kooperativet / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kristianstad
2025-08-18


Söker du ett aktivt jobb med varierande arbetsuppgifter?
Jag har personlig assistans dygnet runt året runt. Jag tänker och planerar själv men behöver hjälp med praktiska saker. Jag jobbar, bor i hus med trädgård och fritiden ägnas till stor del åt mina hundar.
I jobbet ingår arbetsuppgifter som att dra bort en hårtest från min panna, hjälpa till med hygien, fixa i mina odlingar i trädgården, hjälpa mig med träning, hålla i kopplet till mina hundar när vi går långa rundor i skogen, dammsuga efter mina grusiga permobildäck, röra i grytor vid matlagning, köra min bil, hänga upp tvätt, damma bort hundhår, hjälpa till vid träning av mina hundar samt på fågeljakt med mina hundar.
Jag söker dig som:
• är över 18 år
• har god fysisk hälsa då det ingår manuella lyft
• tycker om att vara utomhus
• har körkort och körvana
• kan vara flexibel med arbetstider
Jobbet finns i Åhus hos 48-årig kvinna som använder elrullstol, har sjuk humor och alltid sätter hundarna främst.
2 tjänster lediga på ca 70%. Arbetstiderna är varierande med dag, kväll och nattpass.

Ansökan ska innehålla personligt brev, cv, namn på referenser och lönekrav. Före erbjudande om anställning ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Rekrytering kommer att påbörjas under annonstiden. Kom ihåg att märka din ansökan med 118-2025.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: jobbansokan@mejdej.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "118-2025".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Mejdej-Kooperativet, http://www.mejdej.se
296 33  ÅHUS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Ferdane Mehmeti
ferdane@mejdej.se
044-7815112

Jobbnummer
9462436

