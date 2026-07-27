Vårdutvecklarem, Norrlands akademiska tandvård, Umeå
Region Västerbotten, Folktandvård / Administratörsjobb / Umeå Visa alla administratörsjobb i Umeå
2026-07-27
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Folktandvård i Umeå
, Nordmaling
, Skellefteå
, Lycksele
, Vilhelmina
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Vill du vara med och forma framtidens tandvård?
Norrlands Akademiska Tandvård är en basenhet inom Folktandvården där allmäntandvård, specialisttandvård, klinisk utbildning och forskning samlas i en gemensam struktur. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med Institutionen för odontologi vid Umeå universitet.
Basenheten präglas av tydliga uppdrag, långsiktig kompetensförsörjning och ett aktivt utvecklingsarbete där vård, utbildning och forskning är integrerade i den dagliga verksamheten. Här verkar du i en komplex miljö med höga krav på kvalitet, patientsäkerhet, resurseffektivitet och god arbetsmiljö.
För att stärka verksamhetens strategiska förmåga och skapa bättre förutsättningar för ledning och styrning söker vi nu en vårdutvecklare till Norrlands Akademiska Tandvård.
Hos oss får du ett strategiskt och meningsfullt uppdrag med stor möjlighet att påverka tandvårdens utveckling. Du blir en del av en organisation i förändring och utveckling, med engagerade kollegor och stark koppling till akademi och forskning.
Som anställd i Region Västerbotten erbjuds du dessutom goda anställningsvillkor och förmåner.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Som vårdutvecklare har du en central och strategiskt viktig funktion i basenheten. Du bidrar till att utvecklingen av tandvården sker strukturerat, samordnat och långsiktigt med fokus på jämlik vård, hög kvalitet och god patientsäkerhet.
Du är direkt underställd verksamhetschefen och arbetar nära ledning och stödfunktioner. Rollen innebär att skapa överblick, analysera behov och bidra med underlag som stödjer prioriteringar, beslut och uppföljning som bidrar till att utveckla arbetssätt och identifiera långsiktigt hållbara lösningar.
Du bidrar aktivt i patientsäkerhetsarbetet, vilket innefattar hantering och analys av avvikelser i nära samarbete med basenhetens ledning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har flerårig erfarenhet av arbete inom tandvård i offentlig sektor och utbildningstandvård samt en god förståelse för tandvårdens uppdrag inom hälso- och sjukvården. Vidare har du erfarenhet av patientsäkerhetsarbete samt förbättrings- och utvecklingsarbete.
Det är meriterande om du har erfarenhet av chefsnära stöd eller projektledning.
Vi söker dig som arbetar strukturerat och analytiskt och som har förmåga att hantera komplexa frågeställningar med ett tydligt helhetsperspektiv. Du tar ansvar för att driva frågor framåt och har ett långsiktigt förhållningssätt i ditt arbete.
Som person är du initiativtagande och ansvarstagande, med god förmåga att kommunicera på ett tydligt och förtroendeingivande sätt. Du är lyhörd, samarbetar väl med olika målgrupper och har ett diplomatiskt förhållningssätt med respekt för andras kunskap och perspektiv. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift och har en god digital förmåga med lätthet att sätta dig in i nya system och verktyg.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334566". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 89 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Folktandvård Kontakt
Vision
Maria Hansson maria.em.hansson@regionvasterbotten.se Jobbnummer
10012103