Vårdutvecklare till kunskapsteam inom Försäkringsmedicin
2025-08-18
Centrum för psykiatriforskning (CPF) är en samverkansorganisation mellan Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och Karolinska Institutet (KI).
CPF har i uppgift att driva och utveckla forskning, undervisning och utveckling inom klinisk psykiatri i Stockholms län. Vi är idag c:a 400 medarbetare och sitter i trevliga lokaler på Norra Stationsgatan 69 i Hagastan. Läs mer om CPF på: https://www.psykiatriforskning.se/
Centrum för psykiatriforskning (CPF) har i uppdrag av Hälso och sjukvårdförvaltningen (HSF) att tillhandahålla psykiatrin ett kunskapsteam i försäkringsmedicin. Teamet som du kommer att ingå i består av sex personer och omfattar vårdutvecklare, överläkare/specialist psykiatri, utbildningsadministratör och en specialist/forskare i försäkringsmedicin. Teamet har funnits sedan 2019.
Vi söker nu dig som vill arbeta som vårdutvecklare i vårt kunskapsteam inom Försäkringsmedicin som arbetar med att sprida kunskap om försäkringsmedicin i psykiatrin. Tjänsten är stationerad inom sektionen för Fortbildning som är en enhet som utvecklar och genomför fortbildning hos Centrum för Psykiatriforskning. Tjänsten är en projektanställning på 40 % under ett år med tillträde så snart som möjligt. För rätt person finns möjlighet till förlängning.Dina arbetsuppgifter
Personalen i psykiatrin behöver ett stabilt och samordnat fortbildnings- och utvecklingsstöd av utbildare/vårdutvecklingsledare som har ett psykiatriperspektiv och fördjupad kunskap inom försäkringsmedicin samt vetenskaplig och pedagogisk kompetens. Arbetet som vårdutvecklare innebär att:
Utforma och genomföra olika former av fortbildningsaktiviteter
Inventera de psykiatriska klinikernas fortbildningsbehov inom försäkringsmedicin
Bistå personalen i psykiatrin med fortlöpande målinriktat stöd utifrån behov
Driva nätverk med bl a läkare som har ansvar för enhetens försäkringsmedicinska kvalitet samt med personer med funktion som rehab-koordinatorer
Utveckla stöddokument som underlättar och bidrar till kvalitetssäkring av det lokala försäkringsmedicinska arbetet
Delta i framtagning och utveckling av nya styrdokument utifrån befintliga regionala sådana
Finnas representerade i olika intressegrupper med fokus på försäkringsmedicin Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har en god klinisk förankring och yrkesbakgrund såsom t.ex. läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut, psykolog, sjuksköterska eller kurator, helst från psykiatrin men även angränsande områden som exempelvis primärvården eller Försäkringskassan. Vidare har du ett starkt intresse för försäkringsmedicin.
Meriterande
Intresse för att utveckla den försäkringsmedicinska kunskapen inom de psykiatriska klinikerna och ett intresse att främja kompetensutvecklingen inom psykiatrin.
Intresse för nätverkande, pedagogik, skapa kurser, föreläsa
Intresse för kvalitetssäkring av det lokala försäkringsmedicinska arbetet inom psykiatrin
Intresserad av att sammanställa kunskap inom området FörsäkringsmedicinDina personliga egenskaper
Du har en god samarbetsförmåga
Bra på att kommunicera och nätverka
God social förmåga
Intresse för pedagogik och att föreläsa
Strukturerad
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt gällande riktlinje.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Månadslön
