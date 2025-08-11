Vårdutvecklare sökes till Ortopedkliniken i Mora
2025-08-11
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Ortopedkliniken på Mora lasarett består av en mottagningsenhet och en slutenvårdsavdelning med ca 65 anställda.
Vi vårdar och behandlar patienter med akuta skador i rörelseapparaten samt utför planerad proteskirurgi. Mottagningsenheten består av inskrivningsmottagning, nybesök, sårmottaning, frakturmottagning, återbesök, telefonrådgivning m.m.
Vi har ett nära och gott samarbete med övriga kliniker.
Vårdutvecklare sökes till Ortopedkliniken i Mora
Publiceringsdatum 2025-08-11
Dina arbetsuppgifter
I tjänsten som vårdutvecklare arbetar du med olika insatser som att stödja, stimulera, utreda samt samordna verksamhetens kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Uppdraget innebär att du självständigt och tillsammans med andra kartlägger, följer upp och analyserar olika förbättringsarbeten. Medverka till att kliniken når sina mål enligt verksamhetsplanen.
Utifrån behov analysera och presentera förbättringsarbete baserat på avvikelserapportering, kvalitetsregister och annan resultatuppföljning kopplad till verksamhetsplanen. Utveckla patientsäkra, effektiva och värdeskapande processer. I tjänsten ingår även omvärldsbevakning inom patientsäkerhetsområdet.
I tjänsten som vårdutvecklare är du klinikens patientsäkerhetsombud.
Andra arbetsuppgifterna är avvikelsehantering, händelse- och riskanalyser, patientsäkerhetsdialoger och strukturerad journalgranskning. Arbetsuppgifter som vårdutvecklare innebär även projektledning, löpande uppdatering av PM och lokala rutiner.
Genom din roll arbetar du även för att engagera och motivera medarbetare och chefer inom området för att vidareutveckla verksamheten. Du ska ha ett genuint intresse för förbättringsarbete.
I tjänsten som vårdutvecklare ingår du i klinikens ledningsgrupp och är direkt underställd verksamhetschefen.
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet från arbete inom hälso- och sjukvård
Meriterande:
Erfarenhet från kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Utbildning inom vårdvetenskap eller forskningDina personliga egenskaper
Som person är du positiv och har förmåga att etablera goda relationer, har god kommunikativ förmåga i tal och skrift samt lägger stor vikt vid att vara en ambassadör för arbetsplatsens värderingar. Vidare ser vi gärna att du är flexibel, initiativrik och har förmågan att engagera andra i din omgivning. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
I tjänsten som vårdutvecklare är det viktigt att du är
lösningsfokuserad
resultatorienterad
utvecklingsorienterad
strukturerad och stresstålig
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
