Vårdresursen Hallands Sjukhus Varberg söker en ny undersköterskekollega!

2025-09-24
Är du undersköterska och gillar ett omväxlande arbete med fokus på patienten? Då är du varmt välkommen till oss på Bemanningsenheten i Varberg!
Om oss och om tjänsten
Som anställd i Bemanningsenheten jobbar du där behovet finns för dagen och du har tryggheten som en fast anställning innebär.
Du vet när du ska jobba men bara inte var. Som anställd hos oss kommer du att arbeta på vårdavdelningar inom gynekologi, kirurgi, medicin, ortopedi och urologi, vilket kommer att ge dig breda och värdefulla kunskaper. I denna roll kommer du också att få ägna största delen av varje arbetspass åt dem vi är till för - patienterna.
Vårt uppdrag är huvudsakligen att ersätta vid kortare frånvaro på framför allt våra vårdavdelningar på Hallands sjukhus. Bemanningsenheten består av sjuksköterskor och undersköterskor som är anställda i vår vårdresurs, chefsstöd, vårdplatskoordinatorer samt en vakansexpedition. Vår personal har ett flexibelt förhållningssätt och möter nya kollegor på olika avdelningar varje dag.
Du erbjuds en individuell introduktion för att få goda förutsättningar att göra ett bra jobb.
Dag-, kväll- och helgtjänstgöring. Vi lägger schema i TESSA och du som medarbetare har viss möjlighet att påverka ditt schema.
Då uppdraget kräver en flexibilitet och en bredd i din kompetens tillämpas lönetillägg.
Om dig
Du som söker är utbildad undersköterska. Att arbeta i vårdresursen kräver en grundtrygghet i rollen varför vi gärna ser att du har några års arbetslivserfarenhet.
Vi tror att du:
Att arbeta i vårdresursen kräver en grundtrygghet i rollen som undersköterska varför vi gärna ser därför gärna att du har några års arbetslivserfarenhet inom yrket.
Vi tror att du:
- Är en initiativtagande och kontaktskapande person som tycker om att jobba under eget ansvar.
- tycker om variation; att jobba på olika avdelningar och träffa nya patienter och nya kollegor.
- Är trygg som person och nyfiken på att lära dig nya saker.
För att få rätt person på rätt plats kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/formaner/
vi kan erbjuda dig som anställd.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
