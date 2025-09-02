Vårdplaneringssjuksköterska till Vårdplaneringsteamet Område Medicin
Region Jämtland Härjedalen, Hud infektion och medicin / Sjuksköterskejobb / Östersund Visa alla sjuksköterskejobb i Östersund
2025-09-02
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Hud infektion och medicin i Östersund
Hos oss får du en central roll i vårdplaneringsteamet inom område medicin. Teamet är organisatoriskt knutet till Medicinenheten plan 8, men arbetar över samtliga avdelningar inom område. Här får du chansen att arbeta i en viktig samverkansfunktion, där fokus är att skapa trygga och smidiga vårdövergångar för patienternaPubliceringsdatum2025-09-02Arbetsuppgifter
Som vårdplaneringssjuksköterska inom division Medicin är du en nyckelperson i arbetet med utskrivningar och samordnad individuell planering (SIP)
Tjänsten innebär att du:
* arbetar dagligen på vårdavdelningar och anpassar ditt arbetssätt efter behov
* ger individuellt stöd i utskrivningsprocessen och IT- stödet Cosmic Link
* har god kunskap om riktlinjer och rutiner och stöttar verksamheten vid behov
* kan avlasta vårdteamen och ta över moment vid hög arbetsbelastning.
* har en controller/ påminnarfunktion som säkerställer att flöden fungerar
Du samarbetar nära med slutenvårdens sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, läkare och andra professioner, samt med kommunens biståndshandläggare, hälsocentraler och olika externa aktörer.Kvalifikationer
Legitimerad Sjuksköterska
Har intresse för samverkan och vårdplanering.
Är flexibel, lösningsorienterad och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Har god kommunikationsförmåga och ser värdet i samarbete över professions- och organisationsgränser.
Hos oss får du ett arbete där du verkligen bidrar till att skapa trygghet och kvalitet i vården och i samband med vårdens övergångar, både för patienterna och för vårdens aktörer
ÖVRIGT
Tjänsten kan även om önskan finns vara en delad tjänst. Dvs möjlighet till att jobba deltid med Vårdplanering. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/327/2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Hud infektion och medicin Kontakt
Enhetschef
Åsa Johannesson asa.johannesson@regionjh.se 063-155449 Jobbnummer
9488682