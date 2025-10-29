Vårdpersonal till Björkäng Särskilt boende i Lidhult
Ljungby Kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Ljungby Visa alla undersköterskejobb i Ljungby
2025-10-29
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ljungby Kommun, Socialförvaltningen i Ljungby
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans mot 35 000 invånare.
Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Genom engagemang och samverkan skapar vi en kommun där människor och företag kan växa och utvecklas. Vill du vara med?
Genom satsningen "En kommun fri från våld" arbetar vi aktivt för att förebygga och motverka våld i samhället - för en tryggare framtid. Som en del av detta kan det för vissa tjänster vara ett krav att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Våra verksamheter har likabehandlingsombud som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och stöttar chefer i likabehandlingsfrågor. På så sätt säkerställer vi att alla får arbeta under lika villkor och bemöts likvärdigt.
Vår senaste medarbetarenkät visar att:
• 95 % upplever sitt jobb som meningsfullt
• 82 % känner att de utvecklas
• 83 % rekommenderar oss som arbetsgivare
• 96 % anser att chefen har tillit till utfört arbete
Tillitsbaserad styrning och ledning är grunden i vår organisation - och en nyckel till att vi lyckas tillsammans.
Läs mer om oss som arbetsgivare på www.ljungby.se/jobb.
Vi på Björkäng särskilt boende och Lidhult hemtjänst, som är beläget mellan Ljungby och Halmstad, behöver nu förstärka vår familjära verksamhet där vi hjälps åt och finns för varandra. Huvudsysselsättningen är antingen på särskilt boende eller i hemtjänst, däremot är vi en hopslagen verksamhet vilket innebär att vi arbetar aktivt med samplanering och hjälps åt över gränserna, något som ger dig ett omväxlande arbete med härlig gemenskap och vackra vyer på landsbygden. Hoppas att DU är intresserad av att arbeta tillsammans med oss inom vår verksamhet, för vi ser fram emot att träffa DIG!Publiceringsdatum2025-10-29Arbetsuppgifter
Vi söker nu ett omsorgsbiträde med dig som har erfarenhet av äldre vården till vår familjära verksamhet på Björkäng särskilt boende i Lidhult. Anställningen gäller ett vikarierat på 6 månader. Arbetet går ut på att i team ansvara för att ge vård och omsorg genom att stötta och hjälpa människor att bibehålla en god och meningsfull vardag. Du kommer även att utföra delegerade uppgifter och dokumentation kopplat till HSL. I vårt uppdrag ingår daglig användning i olika verksamhetssystem, ditt främsta arbetsredskap är mobiltelefonen. Inom vår verksamhet samplanerar vi också med hemtjänsten och det innebär att du efter bredvidgång även kommer att arbeta inom hemtjänsten vid behov.
I tjänsten ingår även att vara fast omsorgskontakt eller kontaktombud vilket innebär att du har ett extra ansvar att skapa en trygg omsorg och vård med lyhördhet och nära kontakt med omsorgstagaren samt med dennes anhöriga. Tjänsterna är på 100%, men tjänstgöringsgrad kan diskuteras och eventuellt formas efter sökandes intresse. Dialog om detta sker på intervjun. För att vara aktuell för en tjänst krävs en öppenhet för arbete i båda våra verksamheter. Vi arbetar utifrån "Mitt schemaförslag" och dina arbetstider kan variera mellan dag-, kväll-, natt- och helgtjänstgöring. Tillträde gäller enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Stor vikt läggs vid tidigare erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen samt personlig lämplighet. Tidigare erfarenhet av att arbeta på särskilt boende eller hemtjänsten är meriterande.
Du ska ha ett gott bemötande och kunna samarbeta med omsorgstagare och kollegor, samt vara flexibel och kunna hantera ändringar i planeringen. Du ska vara professionell och kunna ge insatser med kvalité till våra omsorgstagare, vara bra på att kommunicera med omsorgstagaren, kollegor, chefer och andra professioner. Det är även av vikt att ha ett stort fokus på våra omsorgstagare, vara lösningsfokuserad och ha ett empatiskt samt respektfullt bemötande.
Körkort är önskvärt vid arbete i vår verksamhet, för arbete i vår hemtjänst är det ett krav. Vi meriterar även goda kunskaper i svenska, tal och skrift, samt tidigare erfarenhet av dokumentation. Visst tekniskt kunnande inom it- och mobiltelefoni efterfrågas även då det är vårt främsta arbetsredskap.
ÖVRIGT
Du söker tjänsten via Offentliga Jobb.
Betyg och intyg ska inte bifogas ansökan utan tas med vid eventuell intervju.
Hos oss är balans i livet viktigt! Här kan du kombinera arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid och distansarbete i de verksamheter där det tillåter. Vi erbjuder subventionerat årskort med Länstrafiken, friskvårdsbidrag och mycket annat. Du har också gratis medlemskap i personalklubben, vilket ger möjlighet till gratis träning och bad samt att delta i andra aktiviteter.
Som en del i vårt arbete med att få Ljungby kommun att växa erbjuder vi In- och medflyttarservice som gör det lättare att byta livsmiljö och flytta till vår kommun.
Maila inflyttarservice@ljungby.se
om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med i samband med en flytt till Ljungby kommun.
I Ljungby kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Kommunen tar ansvar för hela rekryteringen
och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonssäljare. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286637". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljungby kommun
(org.nr 212000-0670) Arbetsplats
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Sektionschef
Benny Hultman benny.hultman@ljungby.se 0372-789056 Jobbnummer
9579277