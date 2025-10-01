Vårdpersonal sökes till äldreomsorgen i Backe och Rossön
För Strömsunds kommun är målet enkelt - alla ska trivas, ha kul på jobbet och få möjlighet att utvecklas och växa med sina arbetsuppgifter. Våra chefer har det viktiga uppdraget att se till att vi alla känner oss delaktiga, respekterade och ansvarstagande på jobbet.
Som kommun ansvarar vi bland annat för undervisning, vård och omsorg, samhällsbyggnad, arbetsmarknad, kultur och servicetjänster. Jobben vi gör får kommunen att fungera och det är betydelsefullt för invånarna - och skapar meningsfullhet i vår arbetsvardag.
Vi gör skillnad för människor dygnet runt, årets alla dagar. Vill du bli en del av vårt viktiga arbete? Välkommen med din ansökan!
Vård- och socialförvaltningen söker undersköterskor och vårdbiträden till äldreomsorgen i Backe och Rossön. Vi söker dag- och nattpersonal till både hemtjänst och det särskilda boendet, Älvgården.
Byarna Backe och Rossön ligger ca 4,5 mil öster om Strömsund på länsgränsen mellan Jämtland och Västernorrland.Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Som vårdpersonal (undersköterska eller vårdbiträde) jobbar du med att stötta människor i deras vardag utifrån biståndsbeslut och genomförandeplaner. Arbetsuppgifterna är varierande men några av de vanligaste arbetsuppgifterna är följande.
* Hjälpa till i hemmet med att städa och tvätta, bädda sängen eller handla och laga mat.
* Personlig omvårdnad innebär hjälp med dusch och toalettbesök, påklädning och fixa håret eller hjälpa till vid måltider.
* I ditt uppdrag ingår även att förgylla vardagen för de du hjälper med olika aktiviteter. Det kan vara att ha extra social samvaro, gå en promenad eller spela spel. Det är bara fantasin som sätter gränser.
* Medicinska arbetsuppgifter som att kontrollera blodtryck, lägga förband eller ge läkemedel. Detta kräver dock delegering och är något du får lära dig efterhand.
Genom introduktion på arbetsplatsen ges du förutsättningarna för att utföra det arbete som uppgiften kräver och följa de ordningsregler som finns på arbetsplatsen samt hos kommunen som arbetsgivare.
Vi strävar efter att ha en god arbetsmiljö på vår arbetsplats. Därför är det viktigt att alla anställda följer de arbetsmiljöregler som förekommer på arbetsplatsen. I arbetet ingår att samarbeta med olika personer så som kollegor och chefer samt brukare/ vårdtagare och personer runt dessa och bidra till en god arbetsmiljö för alla. Du har stort egenansvar i arbetet som du planerar tillsammans med kollegorna i din arbetsgrupp och vi eftersträvar att våra anställda känner sig trygga i sin roll.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och/eller har erfarenhet av att arbeta med äldre människor eller människor med funktions variationer.
Du är ansvarstagande, har ett tydligt förhållningssätt och kan jobba självständigt. Samarbete med andra är en viktig del av arbetet därför är god samarbetsförmåga en viktig egenskap hos dig som söker jobb hos oss. Du är trygg i dig själv och känner dig bekväm med att arbeta med personer som har ett stort behov av trygghet, kontinuitet och struktur.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi har gjort ett genomtänkt val av kanaler för den här rekryteringen. Vi vill inte bli kontaktade av försäljare, vänligen respektera detta. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280862". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Strömsunds kommun
(org.nr 212000-2486) Kontakt
Enhetschef
Henning Åhrén henning.ahren@stromsund.se 0624-512003 Jobbnummer
9534424