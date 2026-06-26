Vårdlärare/Yrkeslärare till Vuxenutbildningen i Tingsryds kommun
Tingsryds kommun, Vuxenutbildning / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Tingsryd Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Tingsryd
2026-06-26
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I Tingsryds kommun vill vi att du känner dig välkommen och delaktig. Vi alla tar ansvar, är engagerade och visar respekt.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Där vi genom våra 1200 medarbetare ständigt utvecklas och trivs. Vi som arbetar inom kommunen gör skillnad och påverkar människors vardag. Vi ansvarar för att barn lär sig läsa och skriva och att människor får en god och trygg omsorg.
Vi arbetar också med att skapa förutsättningar för att det byggs hus, att vi har bra vägar, rent vatten och en fin miljö. Hos oss får du Sveriges viktigaste jobb!
Vill du ha ett jobb där du är med och utvecklar vår kommun tillsammans med oss?
Välkommen till Tingsryds kommun!
1 plats(er).
Nu söker vi en engagerad vårdlärare/yrkeslärare som vill vara med och utbilda framtidens medarbetare inom vård och omsorg.
Vi söker särskilt dig som har kompetens och erfarenhet inom omvårdnad. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet där kvalitet, utveckling och samverkan står i fokus. Du blir en del av ett arbetslag som tillsammans skapa goda förutsättningar för vår studerandes lärande och framtida yrkesliv.Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Som vårdlärare ansvarar du för undervisning inom vård- och omsorgsutbildningen på vuxenutbildningen. Du planerar, genomför och följer upp undervisning utifrån gällande styrdokument och arbetar för att ge studerande både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter.
I tjänsten ingår bland annat:
Undervisa inom vård- och omsorgsämnen, psykiatri och psykologi
Planera, genomföra och utvärdera undervisningen
Handleda och stödja studerande i deras lärande
Samordna och följa upp arbetsplatsförlagt lärande (APL).
Samverka med arbetsgivare och verksamheter inom vård och omsorg
Delta i utvecklingsarbete för att stärka utbildningens kvalitet och attraktivitet
Bidra till att utveckla utbildningens innehåll utifrån arbetslivets kompetenbehovKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har relevant utbildning inom vård, omsorg, socialt arbete eller närliggande område
Är legitimerad sjuksköterska
Har erfarenhet från vård- och omsorgsverksamhet och god förståelse för verksamheternas kompetensbehov
Har erfarenhet inom ett eller flera områden: hälso- och sjukvård, omvårdnad, psykiatri eller psykologi
Har lärarlegitimation
Har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Har god samarbetsförmåga och ett genuint intresse för vuxnas lärande
Erfarenhet av undervisning inom vuxenutbildning eller gymnasieskola
Erfarenhet av handledning av studenter, elever eller nyanställda
Erfarenhet av arbete med validering och individanpassat lärande.
Erfarenhet av samverkan med arbetslivet och frågor kopplade till APL.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är pedagogisk, engagerad och har ett genuint intresse för att stödja vuxnas lärande. Du är trygg i din yrkesroll och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer med både studerande, kollegor och samverkansparter. Du arbetar strukturerat, tar ansvar för ditt uppdrag och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling. Du ser möjligheter i förändring och vill vara med och utveckla framtidens vård- och omsorgsutbildning. Stor vikt kommer att läggas vi personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du bidrar till kompetensförsörjningen inom vård och omsorg
Ett engagerat och utvecklingsinriktat arbetslag
Möjlighet till kompetensutveckling och fortbildning
En arbetsplats där samarbete, kvalitet och arbetsglädje värderas högt
Möjlighet att påverka och utveckla utbildningens innehåll och arbetssätt
Rekrytering kommer att ske löpande.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334289". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tingsryds Kommun
(org.nr 212000-0621)
362 22 TINGSRYD Arbetsplats
Tingsryds kommun, Vuxenutbildning Kontakt
Rektor
Ingvar Persson ingvar.persson@tingsryd.se 047744471 Jobbnummer
9980337