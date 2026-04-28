Vårdlärare 75% till äldreomsorgslyftet VBU (komvux), Smedenskolan
Som vårdlärare inom äldreomsorgslyftet har du ett viktigt uppdrag med att utbilda framtidens undersköterskor. Du arbetar utifrån skolans styrdokument och i samverkan med arbetsplatsernas behov. Äldreomsorgslyftet är en uppdragsutbildning framtagen i samarbete med Ludvika och Smedjebackens kommun. Eleverna på utbildningen kombinerar arbete som vårdbiträde med studier. Undervisningen har fasta lektionstider men dessa varieras med att ske på plats och via digitala fjärrlektioner.Publiceringsdatum2026-04-28Dina arbetsuppgifter
Du undervisar i vårdämnen som rör både psykologi, psykiatri, social omsorg, hälsa och sjukvård med mera. Tjänsten innebär att du planerar, genomför och utvärderar undervisningen utifrån styrdokument och elevernas behov. Du kommer att ingå i ett kompetent ämneslag med engagerade kollegor som du kan få stöd och hjälp ifrån. Undervisningen skall ta fasta på elevernas tidigare erfarenheter samtidigt som du som lärare är navet i utbildningen och i att hjälpa eleverna vidare mot sina uppsatta mål. Du ansvarar för att vid behov ha kontakt med elevernas arbetsplatser för att validera moment eller samverka kring elevernas studieplanering. Som lärare på VBU står du för ett ledarskap som utmanar och skapar förtroendefulla relationer med hög delaktighet.
Om dig Du har en examen inom adekvata vårdämnen och är med fördel legitimerad yrkeslärare. Vidare har du god digital kompetens och erfarenhet av att arbeta i olika digitala plattformar. En förutsättning för att kunna trivas hos oss är att du, på samma sätt som vi, tror på att det går att skapa en av Sveriges bästa skolor och arbetsplatser genom hög kvalitet, delaktighet, trygghet, samarbete, tydlighet och respekt. Du har
• Ett stort intresse för att motivera och engagera elever
• En vilja att skapa bra förutsättningar för elever att nå sina mål
• En god samarbetsförmåga och ett lösningsfokuserat förhållningssätt
• En vilja att arbeta i en mångkulturell miljö
Meriterande:
• Sjuksköterskeexamen
• Tidigare erfarenhet av att undervisa
• Erfarenhet och/eller utbildning i att arbeta språk- och kunskapsutvecklande
Om VBU Västerbergslagens utbildningsförbund, VBU, är ett kommunalförbund som bedriver gymnasial utbildning, vuxenutbildning, yrkeshögskoleutbildning och uppdragsutbildning. Vi arbetar på uppdrag av Ludvika och Smedjebackens kommuner. VBU har ca 250 anställda, ca 1 800 elever och omsätter ca 225 Mkr. Vår verksamhet bedrivs i Ludvika, Smedjebacken och Grängesberg. Mer information om våra olika skolor hittar du på vår hemsida www.vbu.se
. Som anställd har du generösa friskvårdsförmåner vad gäller fri tillgång till gym, möjlighet att delta på flertalet gruppass gratis eller till reducerat pris. En timmes friskvård i veckan på arbetstid.
Tjänsten är en visstidsanställning med semestertjänst som sträcker sig från aug 2026 till och med maj 2027. Möjlighet till förlängning utifrån erforderliga beslut. Startdatum utifrån överenskommelse. Vi tillämpar i vissa fall provanställning utifrån tidigare meriter och begär utdrag ur belastningsregistret vid anställning.
Du ansöker genom att registrera din profil och bifoga ett personligt brev och CV i vårt rekryteringssystem. Förutom personligt brev och CV; bifoga lärarlegitimation och eventuella andra relevanta examensbevis. Sista ansökningsdag är den 2026-06-14. Intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag. Tjänsten tillsätts och omfattningen kan justeras om erforderliga beslut fattas. Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Din ansökan är allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR. Kontaktperson för detta jobb
Rektor Kristina Beyerl Karlsson 0240-565987 kristina.beyerl-karlsson@vbu.ludvika.se
Sveriges Lärare Charlotte Borg 0240-86698 charlotte.borg@vbu.ludvika.se
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västerbergslagens Utbildningsförbund,Vbu
