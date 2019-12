Vårdlänken söker leg. sjuksköterskor uppdrag i Västra Götaland - AB Vårdlänken Bemanning & Rekrytering - Sjuksköterskejobb i Borås

AB Vårdlänken Bemanning & Rekrytering / Sjuksköterskejobb / Borås2019-12-25Vi sökerÄr du sjuksköterska och vill arbeta som konsult? Vill du kunna välja när du vill jobba? Då är du mycket välkommen med din ansökan!Vårdlänken söker dig som vill arbeta på konsultbasis.Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper. Som sjuksköterskekonsult ser du enkelt helheten, kan prioritera och ta snabba beslut.Du ska ha sjuksköterskeexamen med minst 2 års yrkeserfarenhet och mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.Uppdrag finns inom alla specialiteter och våra kunder finns både inom den offentliga sektorn och bland privata aktörer.Vi erbjuder våra konsulter en bra lön, friskvårdsbidrag, försäkringar och kollektivavtal.Skicka in din ansökan idag, då urval och intervjuer sker löpande.2019-12-25Rollen ställer höga krav på din samarbetsförmåga och tillsammans med övrig omvårdnadspersonal har du ansvar över att ständigt erbjuda en kvalitativ vård.Det är ett varierande arbete och du har regelbunden kontakt med övrig paramedicinsk personal utifrån patientens behov.Vi kommer göra allt för att du ska trivas när du jobbar tillsammans med oss och finns med hela vägen för att säkerhetsställa att du mår bra och utvecklas i den riktning du vill.Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och spännande arbete med möjligheter till egen utveckling.AnställningDu kommer att bli anställd som konsult för Vårdlänken Bemanning och Rekrytering med varierande arbetstider och tjänstegrad efter överenskommelse.Som konsult erbjuds du konkurrenskraftig lön och intressanta uppdrag. Vi erbjuder även:Introduktion för att du så snabbt som möjligt ska komma in i din rollRegelbundna utvecklingssamtal med din närmaste chefKontinuerlig coachning för att följa hur du når dina uppsatta målInbjudningar till seminarier och konsultträffarFriskvårdsbidragDet finns flera fördelar med att välja att arbeta som konsult för Vårdlänken. Som konsult kan du alltid känna dig trygg med att din konsultchef förstår dina och kundens behov, eftersom din konsultchef själv har varit verksam inom samma arbetsområde som du arbetar inom. Det finns stora möjligheter att själv få välja arbetsplats och arbetstider. Behöver du komma i kontakt med Vårdlänken utanför kontorstid, finns alltid en bemannad jourtelefon.Vårdlänken är ett auktoriserat bemanningsföretag. Det innebär att Vårdlänken varje år genomgår en revision genomförd av Almega. I revisionen kontrolleras bland annat att Vårdlänken betalar de skatter och avgifter som Skatteverket beslutat och i övrigt har sunda finanser. Det ställs också krav på att Vårdlänken har gedigna ansvarsförsäkringar för sina konsulter som är ute på arbetsplatser.Kollektivavtal är ytterligare ett krav som ställs för att få bli ett auktoriserat bemanningsföretag. Genom Vårdlänkens kollektivavtal kan du känna dig trygg i att Vårdlänken betalar in pengar till din tjänstepension från den allra första kronan som du tjänar in genom dina uppdrag hos Vårdlänken. Skulle du råka ut för en olycka i arbetet, eller till och från arbetet, kan du också känns dig trygg med att Vårdlänken har de olycksfallsförsäkringar som arbetsmarknadens parter har beslutat om.Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss. Ansök genom att klicka på knappen "Skicka ansökan". Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten var vänlig och kontakta kontaktpersonen för respektive annons. På vår hemsida http://vardlanken.se/lediga-jobb/ presenterar vi alla våra lediga uppdrag. Urval och intervjuer sker löpande, vi tar tacksamt emot din ansökan snarast.Vårdlänken Bemanning och Rekrytering hyr ut och rekryterar kompetent och kvalificerad personal så som läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, socionomer samt övrig vård- och omsorgspersonal.Vi har över 21 års erfarenhet av bemanning inom vård och omsorg. Våra uppdragsgivare är både privata och offentliga aktörer inom hälsovård, sjukvård och omsorg över hela Sverige. Det gör oss till helhetsleverantör inom vård- och omsorgsområdet.Läs mer om oss på vår hemsida www.vardlanken.se. Gå även in och gilla oss på Facebook www.facebook.com/vardlanken Varaktighet, arbetstidDeltid - Enligt överenskommelse Tillfälligt arbete, 11 dagar - 3 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2020-01-10AB Vårdlänken Bemanning & Rekrytering5019274