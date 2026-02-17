VårdixAB: Sjuksköterskor till ortopedavdelning i Östersund Sommaruppdrag
DittUppdrag Sjukvård Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Östersund Visa alla sjuksköterskejobb i Östersund
2026-02-17
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos DittUppdrag Sjukvård Sverige AB i Östersund
, Gävle
, Hedemora
, Uppsala
, Västerås
eller i hela Sverige
Sjuksköterskor sökes till ortopedavdelning i Östersund - Sommaruppdrag
Bemanningsföretaget Vårdix AB söker nu flera engagerade sjuksköterskor för uppdrag på ortopedavdelning i Östersund.
Vill du kombinera ett meningsfullt uppdrag med en fin sommar i Jämtland? Vi erbjuder flexibla sommaruppdrag där du kan arbeta hela sommaren eller delar av perioden.
Plats: Östersund
Avdelning: Ortopedavdelning
Period: Hela sommaren eller del av sommaren - flexibelt uppläggPubliceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterskor på ortopedisk vårdavdelning
Pre- och postoperativ omvårdnad
Smärtbehandling och mobilisering
Samarbete i tvärprofessionellt team
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har erfarenhet av slutenvård (meriterande med ortopedi)
Är trygg, ansvarstagande och flexibel
Kan arbeta självständigt och i team
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig ersättning
Flexibelt upplägg (hela eller delar av sommaren)
Boende och resa kan ordnas vid behov
Personlig kontakt genom hela uppdraget
Intresserade?
Skicka er intresseanmälan redan idag - tillsättning sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Ansök fört och främst via mail. Vid frågor ring tel: 0735727245
E-post: diana@vardix.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommaruppdrag". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DittUppdrag Sjukvård Sverige AB
(org.nr 559537-8521), https://vardix.se
Östersund (visa karta
)
831 83 ÖSTERSUND Arbetsplats
Vårdix AB Kontakt
Bemanningsassistent Vårdix AB
Diana Sheina diana@vardix.se 0735727245 Jobbnummer
9748762