VårdIX-Bemanning söker vaccinationssköterska för sommaruppdrag

VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Alingsås
2026-02-20


VårdIX-Bemanning söker vaccinationssköterska för deltidsuppdrag i Alingsås
Uppdragsinformation
Roll: Legitimerad sjuksköterska med vaccinationserfarenhet
Plats: Alingsås
Period: vecka 22-27 (25/5-3/7 2026)
Omfattning: ca 80%
Arbetstid: 09.45-18.15 enligt schema
Journalsystem: MittVaccin

Publiceringsdatum
2026-02-20

Dina arbetsuppgifter
Utföra vaccinationer enligt gällande riktlinjer
Ge rådgivning och information till patienter
Dokumentera i MittVaccin och hantera administration
Bidra till ett tryggt och professionellt patientmottagande

Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Dokumenterad erfarenhet av vaccinationsarbete
Noggrann, serviceinriktad och självständig
God vana av digital journalföring

Vi erbjuder
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning enligt kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag
Dedikerad kontaktperson

Ansök och kontakt

Besök www.vardix.se för mer information och ansökan.
E-postadress: info@vardix.se
Telefon: 030 444 999

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Arbetsplats
Doktor24

Kontakt
Sam Souid
sam@cleverex.se

Jobbnummer
9755960

