VårdIX-Bemanning söker vaccinationssköterska för sommaruppdrag

VårdIX-Bemanning söker vaccinationssköterska för deltidsuppdrag i Alingsås
Uppdragsinformation
Roll: Legitimerad sjuksköterska med vaccinationserfarenhet
Plats: Alingsås
Period: vecka 22-27 (25/5-3/7 2026)
Omfattning: ca 80%
Arbetstid: 09.45-18.15 enligt schema
Journalsystem: MittVaccinPubliceringsdatum2026-02-20Dina arbetsuppgifter
Utföra vaccinationer enligt gällande riktlinjer
Ge rådgivning och information till patienter
Dokumentera i MittVaccin och hantera administration
Bidra till ett tryggt och professionellt patientmottagandeKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Dokumenterad erfarenhet av vaccinationsarbete
Noggrann, serviceinriktad och självständig
God vana av digital journalföring
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning enligt kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag
Dedikerad kontaktperson
Ansök och kontakt
Besök www.vardix.se
för mer information och ansökan.
E-postadress: info@vardix.se
E-postadress: info@vardix.se
Telefon: 030 444 999
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355) Arbetsplats
Doktor24 Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
9755960