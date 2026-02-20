VårdIX-Bemanning söker specialistläkare inom klinisk fysiologi
2026-02-20
Om uppdraget
Sommaruppdrag vid Aleris Klinisk Fysiologi Sabbatsberg i Stockholm. Arbete på etablerad mottagning med fokus på hjärt-, lung- och kärlfysiologi. Uppdraget omfattar:
Utförande och analys av klinisk-fysiologiska undersökningar
Specialistkompetens som diagnostiskt stöd
Deltagande i teamarbete och verksamhetsutvecklingPubliceringsdatum2026-02-20Anställningsvillkor
Roll: Specialistläkare inom klinisk fysiologi (nivå 2+)
Period: 7 april - 28 augusti 2026 (vecka 15-35)
Omfattning: 50-100% (schema enligt överenskommelse)
Arbetstid: mån-fre 08.00-17.00, ej röda dagar
Placering: Aleris Klinisk Fysiologi Sabbatsberg, Stockholm
Journalsystem: WebdocKravprofil för detta jobb
Specialistläkare inom klinisk fysiologi
Mycket god svenska i tal och skrift
Erfarenhet av hjärt-, lung- och kärlutredningar
God samarbetsförmåga och intresse för verksamhetsutveckling
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning enligt kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell
Ansök och kontakt
Besök www.vardix.se
för mer information och ansökan.
E-postadress: info@vardix.se
Telefon: 030 444 999 Så ansöker du
