VårdIX-Bemanning söker specialistläkare inom klinisk fysiologi

VårdIX AB / Läkarjobb / Stockholm
2026-02-20


Om uppdraget

Sommaruppdrag vid Aleris Klinisk Fysiologi Sabbatsberg i Stockholm. Arbete på etablerad mottagning med fokus på hjärt-, lung- och kärlfysiologi. Uppdraget omfattar:
Utförande och analys av klinisk-fysiologiska undersökningar
Specialistkompetens som diagnostiskt stöd
Deltagande i teamarbete och verksamhetsutveckling

Publiceringsdatum
Anställningsvillkor
Roll: Specialistläkare inom klinisk fysiologi (nivå 2+)
Period: 7 april - 28 augusti 2026 (vecka 15-35)
Omfattning: 50-100% (schema enligt överenskommelse)
Arbetstid: mån-fre 08.00-17.00, ej röda dagar
Placering: Aleris Klinisk Fysiologi Sabbatsberg, Stockholm
Journalsystem: Webdoc

Kravprofil för detta jobb
Specialistläkare inom klinisk fysiologi
Mycket god svenska i tal och skrift
Erfarenhet av hjärt-, lung- och kärlutredningar
God samarbetsförmåga och intresse för verksamhetsutveckling

Vi erbjuder
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning enligt kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell

Ansök och kontakt

Besök www.vardix.se för mer information och ansökan.
E-postadress: info@vardix.se
Telefon: 030 444 999

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Arbetsplats
Aleris Sjukvård AB

Kontakt
Sam Souid
sam@cleverex.se

Jobbnummer
9755961

