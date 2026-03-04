VårdIX söker vaccinationssköterska till sommaruppdrag i Stockholm

VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm
2026-03-04


VårdIX söker vaccinationssköterska till Doktor24 i Stockholm - sommaruppdrag 2026
Om uppdraget

Arbeta som ambulerande vaccinationssköterska i Stockholm med omnejd. Genomför vaccinationer i mobila enheter med flexibla pass under sommaren 2026.
Beställare: Doktor24
Omfattning: 50% (flexibla pass)
Period: 3 juli - 11 september 2026
Arbetstid: Vardagar 09.45-18.15, enstaka lördagar 09.45-16.15
Sista dag att ansöka är 13 mars 2026

Publiceringsdatum
2026-03-04

Dina arbetsuppgifter
Genomföra vaccinationer i ambulerande regi
Arbeta i journalsystemet MittVaccin
Patientbemötande och sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom vaccination

Kravprofil för detta jobb
Skallkrav:
Legitimerad allmänsjuksköterska
Flytande svenska
Tillgång till CV, 2 färska referenser, legitimation

Önskvärt: Erfarenhet av MittVaccin

Vi erbjuder
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning enligt kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell

Ansök och kontakt

Besök www.vardix.se för mer information och ansökan.
E-postadress: info@vardix.se
Telefon: 030 444 999

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Arbetsplats
Doktor24

Kontakt
Sam Souid
sam@cleverex.se

Jobbnummer
9778024

