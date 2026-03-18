VårdIX söker specialisttandläkare för långuppdrag i Norrköping
VårdIX söker specialisttandläkare för långuppdrag i Norrköping
VårdIX söker en erfaren specialisttandläkare för ett långt uppdrag. Uppdraget innebär granskning av tandvårdsärenden på distans med fast ersättning per bedömning.Publiceringsdatum2026-03-18Kravprofil för detta jobb
Giltig svensk tandläkarlegitimation
Pågående klinisk verksamhet
Minst 10 års erfarenhet
Specialistkunskaper inom protetik
Ingående kännedom om tandvårdslagstiftning och myndighetsregler
Flytande svenska
Uppdragsbeskrivning:
Cirka 400 ärenden årligen
Avtalsperiod: juli 2026 - 2030
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig ersättning
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell
kontakta:info@vardix.se
| 030 444 999
Bifoga CV och legitimationskopia för snabb handläggning. Sekretess garanteras. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355) Arbetsplats
Norrköping Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
9806080