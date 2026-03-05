VårdIX söker sjuksköterskor till sommaruppdrag i Vaggeryd

VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Jönköping
2026-03-05


VårdIX söker sjuksköterskor till sommaruppdrag i Vaggeryd
Om uppdraget

VårdIX söker legitimerade sjuksköterskor för heltäckande sommarbemanning i Vaggeryd kommun.
Period: 1 maj - 31 augusti 2026 (helst hela perioden)
Omfattning: 100%
Plats: Hela Vaggeryd kommun - SÄBO, LSS-boenden och hemsjukvård
Pass: Dag, kväll, helg och storhelg

Dina arbetsuppgifter
Omvårdnadsansvar inom SÄBO och LSS-boenden
Hemsjukvårdsinsatser i brukarnas hem
Flexibelt arbete över olika enheter i Vaggeryd kommun
Dokumentation i kommunens digitala journalsystem

Kravprofil för detta jobb
Skallkrav:
Legitimerad sjuksköterska
Minst 2 års erfarenhet inom kommunal verksamhet (SÄBO, LSS eller HSV)
B-körkort (krav för hemsjukvård i Vaggeryd)
Flexibilitet att arbeta hela Vaggeryd kommun och olika verksamheter
Tillgänglig 1 maj-31 aug 2026

Meriterande kompetens
Journalsystem: Combine, Appva, Cosmic Link
Erfarenhet av flexibla pass (kväll/helg/natt)
Tidigare erfarenhet från Vaggeryd kommun eller närliggande kommuner i Jönköpings län

Vi erbjuder
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell

Ansök och kontakt:

Besök www.vardix.se för mer information och ansökan.
E-postadress: info@vardix.se
Telefon: 030 444 999

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Vaggeryd kommun

Kontakt
Sam Souid
sam@cleverex.se

Jobbnummer
9780169

