VårdIX söker sjuksköterskor till sommaruppdrag i Vaggeryd
2026-03-05
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Eksjö
, Sävsjö
, Borås
, Alingsås
Om uppdraget
VårdIX söker legitimerade sjuksköterskor för heltäckande sommarbemanning i Vaggeryd kommun.
Period: 1 maj - 31 augusti 2026 (helst hela perioden)
Omfattning: 100%
Plats: Hela Vaggeryd kommun - SÄBO, LSS-boenden och hemsjukvård
Dina arbetsuppgifter
Omvårdnadsansvar inom SÄBO och LSS-boenden
Hemsjukvårdsinsatser i brukarnas hem
Flexibelt arbete över olika enheter i Vaggeryd kommun
Dokumentation i kommunens digitala journalsystemKravprofil för detta jobb
Skallkrav:
Legitimerad sjuksköterska
Minst 2 års erfarenhet inom kommunal verksamhet (SÄBO, LSS eller HSV)
B-körkort (krav för hemsjukvård i Vaggeryd)
Flexibilitet att arbeta hela Vaggeryd kommun och olika verksamheter
Tillgänglig 1 maj-31 aug 2026
Meriterande kompetens
Journalsystem: Combine, Appva, Cosmic Link
Erfarenhet av flexibla pass (kväll/helg/natt)
Tidigare erfarenhet från Vaggeryd kommun eller närliggande kommuner i Jönköpings län
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell
Ansök och kontakt:
Besök www.vardix.se
för mer information och ansökan.
E-postadress: info@vardix.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Detta är ett heltidsjobb.
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)
För detta jobb krävs körkort.
Vaggeryd kommun
Sam Souid sam@cleverex.se
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
9780169