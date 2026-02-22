VårdIX söker sjuksköterskekonsult till uppdrag i Umeå start omgående!

VårdIX-Bemanning söker legitimerad sjuksköterska

Uppdrag: Korttidsuppdrag på Väst-Tegs vård- och omsorgsboende i Umeå

Publiceringsdatum
2026-02-22

Dina arbetsuppgifter
Hantera läkemedel och göra medicinska bedömningar
Dokumentera enligt gällande rutiner
Ansvara för säkra medicinska insatser för de boende
Handleda och stötta omvårdnadspersonal
Samordna kontakter med läkare, primärvård och sjukhus

Anställningsvillkor
Period: 23 februari - 8 mars 2026 (vecka 9-10)
Arbetstid: Dag/helg
Omfattning: 100%
Placering: Väst-Tegs vård- och omsorgsboende, Umeå kommun

Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet av vård- och omsorgsboende eller liknande
Trygg, självständig med professionellt och varmt bemötande

Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning enligt kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell

Ansök och kontakt:

Besök www.vardix.se för mer information och ansökan.
E-postadress: info@vardix.se
Telefon: 030 444 999

