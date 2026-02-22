VårdIX söker sjuksköterskekonsult till uppdrag i Umeå start omgående!
VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Umeå Visa alla sjuksköterskejobb i Umeå
2026-02-22
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VårdIX AB i Umeå
, Skellefteå
, Lycksele
, Sollefteå
, Piteå
eller i hela Sverige
VårdIX-Bemanning söker legitimerad sjuksköterska
Uppdrag: Korttidsuppdrag på Väst-Tegs vård- och omsorgsboende i UmeåPubliceringsdatum2026-02-22Dina arbetsuppgifter
Hantera läkemedel och göra medicinska bedömningar
Dokumentera enligt gällande rutiner
Ansvara för säkra medicinska insatser för de boende
Handleda och stötta omvårdnadspersonal
Samordna kontakter med läkare, primärvård och sjukhusAnställningsvillkor
Period: 23 februari - 8 mars 2026 (vecka 9-10)
Arbetstid: Dag/helg
Omfattning: 100%
Placering: Väst-Tegs vård- och omsorgsboende, Umeå kommunKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet av vård- och omsorgsboende eller liknande
Trygg, självständig med professionellt och varmt bemötande
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning enligt kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell
Ansök och kontakt:
Besök www.vardix.se
för mer information och ansökan.
E-postadress: info@vardix.se
Telefon: 030 444 999 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355) Arbetsplats
Umeå kommun Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
9756380