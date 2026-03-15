VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Kungälv Visa alla sjuksköterskejobb i Kungälv
2026-03-15
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VårdIX AB i Kungälv
, Göteborg
, Alingsås
, Trollhättan
, Uddevalla
eller i hela Sverige
VårdIX söker sjuksköterska till uppdrag i Kungälv
VårdIX-Bemanning söker legitimerad sjuksköterska för korttidsuppdrag på kirurgiavdelning i Kungälv. Snabbt och välbetalt uppdrag under en vecka i mars.
Uppdragsinformation:
Område: Kirurgiavdelning, Kungälv
Period: 15-20 mars 2026
Omfattning: 15 timmar 45 minuter
Ersättning: Enligt överenskommelse
Plats: Kungälv - arbete på platsPubliceringsdatum2026-03-15Dina arbetsuppgifter
Omvårdnad av kirurgiska patienter (mag-tarm, sköldkörtel, palliativ vård)
Postoperativ övervakning och behandling
Sårvård, läkemedelshantering och dokumentation
Teamarbete med kirurger, undersköterskor och övriga professionerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet av kirurgisk vård meriterande
Självständig och stresstålig
Flytande svenska i tal och skrift
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig timersättning enligt överenskommelse
OB-ersättning vid behov
Rese- och boendestöd
Tjänstepension och försäkring
Personlig kontaktpersonSå ansöker du
Skicka:
CV
Legitimation
Tillgänglighet
Två referenserwww.vardix.se
| info@vardix.se
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355) Arbetsplats
Kungälv Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
9798123