VårdIX söker sjuksköterska konsulter till sommaruppdrag i Trollhättan.

VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Trollhättan
2026-02-24


Visa alla sjuksköterskejobb i Trollhättan, Essunga, Vänersborg, Lilla Edet, Grästorp eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos VårdIX AB i Trollhättan, Uddevalla, Alingsås, Kungälv, Göteborg eller i hela Sverige

VårdIX söker sjuksköterska konsulter till sommaruppdrag i Trollhättan

VårdIX-Bemanning rekryterar sjuksköterskor för sommaruppdrag inom kommunal primärvård/hemsjukvård i Trollhättan.

Uppdragsinformation:
Roll: Allmänsjuksköterska
Plats: Trollhättan
Period: 22 juni - 16 augusti 2026 (vecka 26-33)
Omfattning: 75-100% (enligt överenskommelse)
Arbetstid: Dag, kväll och helg, 30 min rast per pass
Sista dag att ansöka är 6 mars 2026

Publiceringsdatum
2026-02-24

Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom kommunal primärvård/hemsjukvård, inklusive:
Medicinska bedömningar
Läkemedelshantering
Dokumentation
Samverkan med omvårdnadspersonal och andra professioner

Meriterande:
Erfarenhet av kommunal primärvård/hemsjukvård
Vana av journalsystemen VIVA och MCSS

Introduktion:

2 dagars introduktion före uppdragsstart:
Ett dagpass
Ett kvällspass

Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning enligt kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell

Ansökan och kontakt:

För mer information och ansökan, besök www.vardix.se
E-postadress: info@vardix.se
Telefon: 030 444 999

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Arbetsplats
Trollhättan kommun

Kontakt
Sam Souid
sam@cleverex.se

Jobbnummer
9760959

Prenumerera på jobb från VårdIX AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos VårdIX AB: