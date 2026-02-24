VårdIX söker sjuksköterska konsulter till sommaruppdrag i Trollhättan.
VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Trollhättan Visa alla sjuksköterskejobb i Trollhättan
2026-02-24
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VårdIX AB i Trollhättan
, Uddevalla
, Alingsås
, Kungälv
, Göteborg
eller i hela Sverige
VårdIX söker sjuksköterska konsulter till sommaruppdrag i Trollhättan
VårdIX-Bemanning rekryterar sjuksköterskor för sommaruppdrag inom kommunal primärvård/hemsjukvård i Trollhättan.
Uppdragsinformation:
Roll: Allmänsjuksköterska
Plats: Trollhättan
Period: 22 juni - 16 augusti 2026 (vecka 26-33)
Omfattning: 75-100% (enligt överenskommelse)
Arbetstid: Dag, kväll och helg, 30 min rast per pass
Sista dag att ansöka är 6 mars 2026Publiceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom kommunal primärvård/hemsjukvård, inklusive:
Medicinska bedömningar
Läkemedelshantering
Dokumentation
Samverkan med omvårdnadspersonal och andra professioner
Meriterande:
Erfarenhet av kommunal primärvård/hemsjukvård
Vana av journalsystemen VIVA och MCSS
Introduktion:
2 dagars introduktion före uppdragsstart:
Ett dagpass
Ett kvällspass
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning enligt kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell
Ansökan och kontakt:
För mer information och ansökan, besök www.vardix.se
E-postadress: info@vardix.se
Telefon: 030 444 999 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355) Arbetsplats
Trollhättan kommun Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
9760959