VårdIX söker sjuksköterska konsulter till flexibla uppdrag
2026-03-11
Vi söker engagerade och kompetenta sjuksköterskor för att stärka vården på dina villkor. Hos oss får du:
Frihet att påverka var, när och hur du arbetar
Trygghet och personlig support genom hela uppdraget
Möjlighet att göra skillnad i olika vårdmiljöer
Vi erbjuder:
Unik lönemodell baserad på uppdrag, erfarenhet och flexibilitet
Omfattande trygghetsförsäkring
Flexibla uppdrag över hela landet
Hjälp med resa, boende och planering
Personlig kontakt och långsiktigt samarbete
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska
Har god samarbetsförmåga och professionellt bemötande
Behärskar svenska i tal och skrift
Intresserad? Skicka din intresseanmälan idag för att få tillgång till aktuella uppdrag inom vården.
Ansök och kontakt:
Besök www.vardix.se
för mer information och ansökan. E-postadress: info@vardix.se
Telefon: 030 444 999 Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
