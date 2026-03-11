VårdIX söker sjuksköterska konsulter till flexibla uppdrag

VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Falun
2026-03-11


Vi söker engagerade och kompetenta sjuksköterskor för att stärka vården på dina villkor. Hos oss får du:
Frihet att påverka var, när och hur du arbetar
Trygghet och personlig support genom hela uppdraget
Möjlighet att göra skillnad i olika vårdmiljöer

Vi erbjuder:
Unik lönemodell baserad på uppdrag, erfarenhet och flexibilitet
Omfattande trygghetsförsäkring
Flexibla uppdrag över hela landet
Hjälp med resa, boende och planering
Personlig kontakt och långsiktigt samarbete

Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska
Har god samarbetsförmåga och professionellt bemötande
Behärskar svenska i tal och skrift

Intresserad? Skicka din intresseanmälan idag för att få tillgång till aktuella uppdrag inom vården.
Ansök och kontakt:
Besök www.vardix.se för mer information och ansökan. E-postadress: info@vardix.se Telefon: 030 444 999

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Dalarna

Kontakt
Sam Souid
sam@cleverex.se

Jobbnummer
9791855

