VårdIX söker omvårdnads ansvarig sjuksköterska till HSV Örebro kommun
2026-03-04
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
VårdIX söker omvårdnadsansvarig sjuksköterska till HSV Sydost, Örebro kommun
Om uppdraget
Vi söker en omvårdnadsansvarig sjuksköterska till hemsjukvården i Örebro kommun. Du kommer att arbeta självständigt i ett varierat och meningsfullt uppdrag med fokus på patientnära omsorg.
Beställare: Örebro kommun - HSV Sydost
Period: Omgående till 31 augusti 2026
Omfattning: 100%
Arbetstid: Måndag-fredag kl. 07.00-16.00 (30 min rast)

Publiceringsdatum
2026-03-04

Dina arbetsuppgifter
Omvårdnadsansvar i hemsjukvård
Patientbesök, planering och uppföljning av insatser
Samverkan med brukare, anhöriga och kollegorKravprofil för detta jobb
Obligatoriska krav:
Legitimerad sjuksköterska
Körkort för manuell bil
Erfarenhet från hemsjukvård
Meriterande:
Kunskap i verksamhetssystemet Lifecare HSL
Tidigare erfarenhet från Örebro kommuns verksamheter
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning enligt kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell
Kontakt och ansökan
För mer information och ansökan, besök www.vardix.se
E-postadress: info@vardix.se
