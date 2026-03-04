VårdIX söker omvårdnads ansvarig sjuksköterska till HSV Örebro kommun

VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Örebro
2026-03-04


VårdIX söker omvårdnadsansvarig sjuksköterska till HSV Sydost, Örebro kommun
Om uppdraget

Vi söker en omvårdnadsansvarig sjuksköterska till hemsjukvården i Örebro kommun. Du kommer att arbeta självständigt i ett varierat och meningsfullt uppdrag med fokus på patientnära omsorg.
Beställare: Örebro kommun - HSV Sydost
Period: Omgående till 31 augusti 2026
Omfattning: 100%
Arbetstid: Måndag-fredag kl. 07.00-16.00 (30 min rast)

Publiceringsdatum
2026-03-04

Dina arbetsuppgifter
Omvårdnadsansvar i hemsjukvård
Patientbesök, planering och uppföljning av insatser
Samverkan med brukare, anhöriga och kollegor

Kravprofil för detta jobb
Obligatoriska krav:
Legitimerad sjuksköterska
Körkort för manuell bil
Erfarenhet från hemsjukvård

Meriterande:
Kunskap i verksamhetssystemet Lifecare HSL
Tidigare erfarenhet från Örebro kommuns verksamheter

Vi erbjuder
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning enligt kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell

Kontakt och ansökan

För mer information och ansökan, besök www.vardix.se
E-postadress: info@vardix.se
Telefon: 030 444 999

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Örebro kommun

Kontakt
Sam Souid
sam@cleverex.se

Jobbnummer
9776122

