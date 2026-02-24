VårdIX söker Kardiolog konsult för ett långt uppdrag i Stockholm
VårdIX AB / Läkarjobb / Stockholm Visa alla läkarjobb i Stockholm
2026-02-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VårdIX AB i Stockholm
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Sigtuna
, Knivsta
eller i hela Sverige
VårdIX söker Kardiolog konsult för ett långt uppdrag i Stockholm
VårdIX-Bemanning söker en erfaren kardiolog till ett långt uppdrag på en klinisk fysiologisk mottagning i centrala Stockholm.
Uppdragsinformation:
Roll: Kardiolog med erfarenhet av klinisk fysiologi
Period: 6 april - 28 augusti 2026 (vecka 15-35)
Omfattning: 50-100% enligt överenskommelse
Arbetstid: Måndag-fredag, 08.00-17.00 (60 min lunch, ej röda dagar)
Placering: Två adresser i Stockholm (Folkungagatan/Sabbatsberg)
Journalsystem: WebdocPubliceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
Utföra och analysera klinisk-fysiologiska undersökningar med fokus på hjärtat
Ge specialistkompetens som diagnostiskt stöd till remittenter
Delta aktivt i teamarbete och verksamhetsutvecklingKvalifikationer
Specialist i kardiologi, gärna med erfarenhet av klinisk fysiologi
Trygg i konsultrollen, strukturerad och kvalitetsmedveten
God kommunikativ förmåga och trivs i multiprofessionella team
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig timersättning
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag med möjlighet att påverka omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell
Ansök och kontakt:
Besök www.vardix.se
för mer information och ansökan.
E-postadress: info@vardix.se
Telefon: 030 444 999 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355) Arbetsplats
Aleris Sjukvård AB Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
9760500