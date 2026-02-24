VårdIX söker Kardiolog konsult för ett långt uppdrag i Stockholm

VårdIX AB / Läkarjobb / Stockholm
2026-02-24


VårdIX söker Kardiolog konsult för ett långt uppdrag i Stockholm

VårdIX-Bemanning söker en erfaren kardiolog till ett långt uppdrag på en klinisk fysiologisk mottagning i centrala Stockholm.

Uppdragsinformation:
Roll: Kardiolog med erfarenhet av klinisk fysiologi
Period: 6 april - 28 augusti 2026 (vecka 15-35)
Omfattning: 50-100% enligt överenskommelse
Arbetstid: Måndag-fredag, 08.00-17.00 (60 min lunch, ej röda dagar)
Placering: Två adresser i Stockholm (Folkungagatan/Sabbatsberg)
Journalsystem: Webdoc

Publiceringsdatum
2026-02-24

Dina arbetsuppgifter
Utföra och analysera klinisk-fysiologiska undersökningar med fokus på hjärtat
Ge specialistkompetens som diagnostiskt stöd till remittenter
Delta aktivt i teamarbete och verksamhetsutveckling

Kvalifikationer
Specialist i kardiologi, gärna med erfarenhet av klinisk fysiologi
Trygg i konsultrollen, strukturerad och kvalitetsmedveten
God kommunikativ förmåga och trivs i multiprofessionella team

Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig timersättning
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag med möjlighet att påverka omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell

Ansök och kontakt:
Besök www.vardix.se för mer information och ansökan.
E-postadress: info@vardix.se
Telefon: 030 444 999

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Arbetsplats
Aleris Sjukvård AB

Kontakt
Sam Souid
sam@cleverex.se

Jobbnummer
9760500

