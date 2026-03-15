2026-03-15
VårdIX söker internmedicin specialistläkare till uppdrag i Arvika
VårdIX-Bemanning söker legitimerad läkare med internmedicinsk kompetens för korttidsuppdrag på sjukhus i Arvika. Perfekt uppdrag för dig som vill ha hög ersättning under en koncentrerad period i vår.
Uppdragsinformation:
Område: Slutenvård internmedicin (+1 specialitet), Arvika
Period: 27 april - 24 maj 2026
Omfattning: 172 timmar
Ersättning: Enligt överenskommelse
Plats: Arvika - arbete på platsPubliceringsdatum2026-03-15Dina arbetsuppgifter
Bred internmedicinsk slutenvård med akuta och planerade insatser
Patienter med komplexa medicinska tillstånd och komorbiditet
Medicinska bedömningar, behandling och vårdplanering
Teamarbete med sjuksköterskor och övriga specialiteter
Eventuellt jourtjänstgöringKvalifikationer
Legitimerad läkare med internmedicinsk erfarenhet
Erfarenhet av akut/slutenvård meriterande
Självständig och trygg i bedömning av multisjuka patienter
Flytande svenska i tal och skrift
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig timersättning enligt överenskommelse
OB-ersättning vid jour och obekväm arbetstid
Rese- och boendestöd
Tjänstepension och försäkring
Personlig kontaktpersonSå ansöker du
Sista svarsdatum: 17 mars 2026 kl. 23:59
Skicka:
CV
Legitimation
Tillgänglighet
Två referenserwww.vardix.se
| info@vardix.se
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355) Arbetsplats
Arvika Kontakt
Sam Souid Jobbnummer
9798105