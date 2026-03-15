VårdIX söker intensivvårdssjuksköterska för sommaruppdrag i Eksjö
VårdIX-Bemanning letar efter en legitimerad sjuksköterska med intensivvårdskompetens för ett längre sommaruppdrag på IVA-kliniken i Eksjö. Uppdraget erbjuder hög arbetsvolym och utmärkt möjlighet till attraktiv sommarersättning.
Uppdragsinformation:
Område: Intensivvård, IVA-kliniken Eksjö
Period: 11 juni - 30 augusti 2026
Omfattning: 1032 timmar 45 minuter
Ersättning: Enligt överenskommelse
Plats: Eksjö - arbete på platsPubliceringsdatum2026-03-15Dina arbetsuppgifter
Avancerad intensivvård av kritiskt sjuka patienter
Respiratorvård, hemodynamisk övervakning och avancerad läkemedelsbehandling
Teamarbete med IVA-läkare och anestesipersonal
Akuta insatser och patientövervakning
Dokumentation i intensivvårdssystemKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med intensivvårdsutbildning
Erfarenhet av IVA-arbete
Trygg i avancerad intensivvård och akuta situationer
God samarbetsförmåga
Flytande svenska i tal och skrift
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig timersättning enligt överenskommelse
OB-ersättning för kvällar, nätter och helger
Rese- och boendestöd för långt uppdrag
Tjänstepension och försäkring
Personlig kontaktperson under hela sommarenSå ansöker du
Skicka:
CV
Legitimation
Tillgänglighet
Två referenserwww.vardix.se
| info@vardix.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Sista dag att ansöka är 2026-04-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355) Arbetsplats
Eksjö Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
9798150