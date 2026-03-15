VårdIX söker hudläkare för konsultuppdrag i Östersund
VårdIX söker hudläkare för konsultuppdrag i Östersund
VårdIX-Bemanning letar efter en legitimerad läkare med specialistkompetens inom hud- och könssjukdomar för ett korttidsuppdrag på hudmottagningen i Östersund. Detta är ett snabbt och välbetalt uppdrag som varar en vecka i maj 2026.
Uppdragsinformation:
Område: Hud- och könssjukdomar, hudmottagning i Östersund
Period: 4-8 maj 2026
Omfattning: 40 timmar
Ersättning: Enligt överenskommelse
Plats: Östersund

Dina arbetsuppgifter
Undersökningar och behandling av hudsjukdomar (psoriasis, eksem, acne, hudcancer)
Utföra hudbiopsier, kryoterapi och mindre kirurgiska ingrepp
Göra medicinska bedömningar och ordinera läkemedel
Ge patientinformation och genomföra uppföljningar
Hantera dokumentation och remisserKvalifikationer
Legitimerad läkare med specialistkompetens inom hud- och könssjukdomar
Erfarenhet av arbete på hudmottagning
Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
Flytande svenska i tal och skrift
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig timersättning enligt överenskommelse
OB-ersättning vid behov
Stöd för resa och boende
Tjänstepension och försäkring
En personlig kontaktpersonSå ansöker du
Vänligen skicka följande:
CV
Legitimation
Tillgänglighet
Två referenser
Kontaktinformation: www.vardix.se
| info@vardix.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559452-9355)
Östersund
Sam Souid sam@cleverex.se
