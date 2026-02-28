VårdIX söker fyra sjuksköterska konsulter till sommaruppdrag i Laholms
2026-02-28
VårdIX-Bemanning söker sjuksköterskor till sommaruppdrag i Laholms kommun
Om uppdraget
Laholms kommun söker legitimerade sjuksköterskor för sommaren 2026. Arbetet omfattar kommunal hälso- och sjukvård inom LSS, hemsjukvård och särskilt boende (SÄBO).
Beställare: Laholms kommun
Roll: Allmänsjuksköterska
Ort: Laholm
Period: 22 juni - 16 augusti 2026 (vecka 25-33, introduktion v. 25, start v. 26)
Omfattning: Heltid
Publicering sdatum
2026-02-28
Dina arbetsuppgifter
Sjuksköterskeuppgifter inom LSS, hemsjukvård och SÄBO
Medicinska bedömningar, behandlingar och uppföljningar
Rehabiliterande insatser och omvårdnad i team
Handledning av vård- och omsorgspersonal
Samarbete med arbetsterapeuter och fysioterapeuter
Arbetstider
Dag: 07.00-16.00
Kväll: 15.00-22.00
Helgtjänstgöring varannan helg, inklusive röda dagar
Kravprofil för detta jobb
Legitimerad sjuksköterska
Körkortskrav
Erfarenhet av kommunal vård
Möjlighet att arbeta heltid under perioden
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning enligt kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag
Dedikerad kontaktperson
Ansök och kontakt
Besök www.vardix.se
för mer information och ansökan.
E-postadress: info@vardix.se
Telefon: 030 444 999
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare
VårdIX AB
(org.nr 559452-9355)
Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Arbetsplats
Laholms kommun
Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
9769402