VårdIX söker fyra sjuksköterska konsulter till sommaruppdrag i Laholms

2026-02-28


VårdIX-Bemanning söker sjuksköterskor till sommaruppdrag i Laholms kommun
Om uppdraget

Laholms kommun söker legitimerade sjuksköterskor för sommaren 2026. Arbetet omfattar kommunal hälso- och sjukvård inom LSS, hemsjukvård och särskilt boende (SÄBO).
Beställare: Laholms kommun
Roll: Allmänsjuksköterska
Ort: Laholm
Period: 22 juni - 16 augusti 2026 (vecka 25-33, introduktion v. 25, start v. 26)

Omfattning: Heltid

Publiceringsdatum
2026-02-28

Dina arbetsuppgifter
Sjuksköterskeuppgifter inom LSS, hemsjukvård och SÄBO
Medicinska bedömningar, behandlingar och uppföljningar
Rehabiliterande insatser och omvårdnad i team
Handledning av vård- och omsorgspersonal
Samarbete med arbetsterapeuter och fysioterapeuter

Arbetstider
Dag: 07.00-16.00
Kväll: 15.00-22.00
Helgtjänstgöring varannan helg, inklusive röda dagar

Kravprofil för detta jobb
Legitimerad sjuksköterska

Körkortskrav
Erfarenhet av kommunal vård
Möjlighet att arbeta heltid under perioden

Vi erbjuder
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning enligt kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag
Dedikerad kontaktperson

Ansök och kontakt

Besök www.vardix.se för mer information och ansökan.
E-postadress: info@vardix.se
Telefon: 030 444 999

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Laholms kommun

Kontakt
Sam Souid
sam@cleverex.se

Jobbnummer
9769402

