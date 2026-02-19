VårdIX söker en sjuksköterska konsult till sommar uppdrag i Sollefteå

VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Sollefteå
2026-02-19


Visa alla sjuksköterskejobb i Sollefteå, Kramfors, Ragunda, Mark, Härnösand eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos VårdIX AB i Sollefteå, Sundsvall, Strömsund, Östersund, Umeå eller i hela Sverige

Sommaruppdrag för sjuksköterskor i Sollefteå

VårdIX-Bemanning söker tre legitimerade sjuksköterskor för sommaruppdrag i Sollefteå kommun. Vi erbjuder attraktiv ersättning, personlig konsultchef och praktiskt stöd så att du kan fokusera på patientvården.

Uppdrag 1 & 2: Dagtid hemsjukvård/SÄBO
Period: 22/6-7/8
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Mån-fre 07.00-15.45
Område: Sollefteå tätort
Arbetsuppgifter: Medicinska bedömningar, läkemedelshantering, teamsamordning, dokumentation

Uppdrag 3: Kväll/natt hemsjukvård/SÄBO
Period: 15/6-9/8
Utgångspunkt: Omtankens hus, Sollefteå
Arbetstid: Kvällar/nätter, vardagar/helger
Aktiva pass: 15.30-23.30 eller 21.00-07.00
Beredskap: 15.30-21.00 eller 23.30-07.00
Arbetsuppgifter: Akuta och planerade insatser i kommunen

Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har erfarenhet av kommunal vård (meriterande)
Är självständig med god samarbetsförmåga
Önskar en strukturerad sommar med tydliga arbetstider

Vi erbjuder
Konkurrenskraftig ersättning
OB-tillägg enligt kollektivavtal
Rese- och boendekostnader efter överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag
Personlig kontaktperson
Transparenta villkor

Intresserad? Kontakta VårdIX för mer information och ansökan:
Hemsida: www.vardix.se
E-postadress: info@vardix.se
Telefon: 030 444 999

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Sollefteå

Kontakt
Sam Souid
sam@cleverex.se

Jobbnummer
9753258

Prenumerera på jobb från VårdIX AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos VårdIX AB: