VårdIX söker en sjuksköterska konsult till sommar uppdrag i Sollefteå
VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Sollefteå
2026-02-19
Sommaruppdrag för sjuksköterskor i Sollefteå
VårdIX-Bemanning söker tre legitimerade sjuksköterskor för sommaruppdrag i Sollefteå kommun. Vi erbjuder attraktiv ersättning, personlig konsultchef och praktiskt stöd så att du kan fokusera på patientvården.
Uppdrag 1 & 2: Dagtid hemsjukvård/SÄBO
Period: 22/6-7/8
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Mån-fre 07.00-15.45
Område: Sollefteå tätort
Arbetsuppgifter: Medicinska bedömningar, läkemedelshantering, teamsamordning, dokumentation
Uppdrag 3: Kväll/natt hemsjukvård/SÄBO
Period: 15/6-9/8
Utgångspunkt: Omtankens hus, Sollefteå
Arbetstid: Kvällar/nätter, vardagar/helger
Aktiva pass: 15.30-23.30 eller 21.00-07.00
Beredskap: 15.30-21.00 eller 23.30-07.00
Arbetsuppgifter: Akuta och planerade insatser i kommunen
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har erfarenhet av kommunal vård (meriterande)
Är självständig med god samarbetsförmåga
Önskar en strukturerad sommar med tydliga arbetstider
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig ersättning
OB-tillägg enligt kollektivavtal
Rese- och boendekostnader efter överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag
Personlig kontaktperson
Transparenta villkor
Intresserad? Kontakta VårdIX för mer information och ansökan:
Hemsida: www.vardix.se
E-postadress: info@vardix.se
Telefon: 030 444 999 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sollefteå Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
9753258