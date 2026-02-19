VårdIX söker en sjuksköterska konsult till sommar uppdrag i Skellefteå

VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Skellefteå
2026-02-19


Sjuksköterska 100% till Skellefteå Sommaruppdrag v. 25-33

VårdIX-Bemanning söker en legitimerad sjuksköterska för sommaruppdrag i Skellefteå kommun.

Uppdragsinformation:
Omfattning: 100% (34,33 timmar/vecka)
Period: Vecka 25-33
Arbetstider: Kväll, helg och natt
Arbetsplats: Skellefteå kommun

Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Trygg i yrkesrollen
Trivs med arbete kväll/helg/natt
God samarbetsförmåga
Professionellt bemötande

Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig ersättning
OB-ersättning enligt kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag
Personlig kontaktperson
Transparenta villkor

Ansök och kontakt:

Besök www.vardix.se för mer information och ansökan.
E-postadress: info@vardix.se
Telefon: 030 444 999

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Skellefteå

Kontakt
Sam Souid
sam@cleverex.se

Jobbnummer
9753253

