VårdIX söker allmänmedicin specialist till uppdrag i Stockholm
2026-02-22
VårdIX Bemanning söker allmänmedicin specialist konsult till uppdrag i Stockholm
VårdIX-Bemanning söker en specialist i allmänmedicin eller mycket erfaren primärvårdsläkare för ett tidsbegränsat uppdrag hos privat vårdgivare i Stockholm.
Om uppdraget
Sedvanligt primärvårdsarbete på vårdcentral
Omfattning: 50%
Arbetstid: ca 4 timmar per dag (alla vardagar) eller 2,5 dagar per vecka
Plats: Stockholm
Plats: Stockholm
Arbetet sker på plats, ingen distans
Specialist i allmänmedicin eller legitimerad läkare med mycket god erfarenhet av primärvård
Mycket goda kunskaper i svenska (tal och skrift) samt god engelska
Giltig svensk legitimation, specialistbevis (vid specialisttjänst), körkort
Två skriftliga referenser, varav minst en chef
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning enligt kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell
Ansök och kontakt
Besök www.vardix.se
för mer information och ansökan.
E-postadress: info@vardix.se
E-postadress: info@vardix.se
Telefon: 030 444 999
