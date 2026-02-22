VårdIX söker allmänmedicin specialist till uppdrag i Stockholm

VårdIX AB / Läkarjobb / Stockholm
2026-02-22


VårdIX Bemanning söker allmänmedicin specialist konsult till uppdrag i Stockholm

VårdIX-Bemanning söker en specialist i allmänmedicin eller mycket erfaren primärvårdsläkare för ett tidsbegränsat uppdrag hos privat vårdgivare i Stockholm.

Om uppdraget
Sedvanligt primärvårdsarbete på vårdcentral
Omfattning: 50%
Arbetstid: ca 4 timmar per dag (alla vardagar) eller 2,5 dagar per vecka
Plats: Stockholm
Arbetet sker på plats, ingen distans

Publiceringsdatum
2026-02-22

Kravprofil för detta jobb
Specialist i allmänmedicin eller legitimerad läkare med mycket god erfarenhet av primärvård
Mycket goda kunskaper i svenska (tal och skrift) samt god engelska
Giltig svensk legitimation, specialistbevis (vid specialisttjänst), körkort
Två skriftliga referenser, varav minst en chef

Vi erbjuder
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning enligt kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell

Ansök och kontakt

Besök www.vardix.se för mer information och ansökan.
E-postadress: info@vardix.se
Telefon: 030 444 999

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Kontakt
Sam Souid
sam@cleverex.se

Jobbnummer
9756381

