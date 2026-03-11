VårdIX söker Allmänläkare till flexibla uppdrag inom primärvården

VårdIX AB / Läkarjobb / Luleå
2026-03-11


Visa alla läkarjobb i Luleå, Boden, Piteå, Kalix, Älvsbyn eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos VårdIX AB i Luleå, Piteå, Kalix, Överkalix, Skellefteå eller i hela Sverige

VårdIX söker Allmänläkare till flexibla uppdrag inom primärvården

Vi söker engagerade och erfarna allmänläkare för att stärka primärvården. Hos oss får du möjlighet att skapa en bättre balans i ditt yrkesliv genom flexibla arbetstider, omfattning och geografisk placering.
Som allmänläkare i vårt team kommer du att:
Möta patienter i alla åldrar och livssituationer
Fokusera på kvalitet, kontinuitet och professionellt bemötande
Samarbeta i ett professionellt team

Vi erbjuder:
Unik lönemodel
Omfattande försäkring, inklusive sjuk- och olycksfallsförsäkring
Flexibla uppdrag - heltid, deltid eller kortare perioder
Administrativt stöd och smidig hantering av praktiska detaljer
Personlig kontakt och fokus på långsiktiga samarbeten

Vi söker dig som:
Är läkare specialist i allmänmedicin
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt
Behärskar svenska i tal och skrift

Är du intresserad? Skicka in din ansökan idag för att utforska möjligheter inom primärvård och hur vi kan skapa ett upplägg som passar just dig.
Ansök och kontakt:
Besök www.vardix.se för mer information och ansökan. E-postadress: info@vardix.se Telefon: 030 444 999

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Arbetsplats
Norrbotten

Kontakt
Sam Souid
sam@cleverex.se

Jobbnummer
9790859

Prenumerera på jobb från VårdIX AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos VårdIX AB: