VårdIX söker Allmänläkare till flexibla uppdrag inom primärvården
VårdIX AB / Läkarjobb / Luleå Visa alla läkarjobb i Luleå
2026-03-11
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
VårdIX söker Allmänläkare till flexibla uppdrag inom primärvården
Vi söker engagerade och erfarna allmänläkare för att stärka primärvården. Hos oss får du möjlighet att skapa en bättre balans i ditt yrkesliv genom flexibla arbetstider, omfattning och geografisk placering.
Som allmänläkare i vårt team kommer du att:
Möta patienter i alla åldrar och livssituationer
Fokusera på kvalitet, kontinuitet och professionellt bemötande
Samarbeta i ett professionellt team
Vi erbjuder:
Unik lönemodel
Omfattande försäkring, inklusive sjuk- och olycksfallsförsäkring
Flexibla uppdrag - heltid, deltid eller kortare perioder
Administrativt stöd och smidig hantering av praktiska detaljer
Personlig kontakt och fokus på långsiktiga samarbeten
Vi söker dig som:
Är läkare specialist i allmänmedicin
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt
Behärskar svenska i tal och skrift
Är du intresserad? Skicka in din ansökan idag för att utforska möjligheter inom primärvård och hur vi kan skapa ett upplägg som passar just dig.
Ansök och kontakt:
Besök www.vardix.se
för mer information och ansökan. E-postadress: info@vardix.se
Telefon: 030 444 999 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355) Arbetsplats
Norrbotten Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
9790859