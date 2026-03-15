VårdIX söker allmänläkare för konsultuppdrag i Östersund (Frösö)
2026-03-15
VårdIX söker allmänläkare för konsultuppdrag i Östersund (Frösö)
VårdIX-Bemanning letar efter en legitimerad läkare med allmänmedicinsk kompetens för ett långtidsuppdrag på en vårdcentral i Östersund/Frösö. Vi erbjuder ett stabilt uppdrag med attraktiv ersättning under våren.
Uppdragsinformation:
Område: Allmänmedicin, vårdcentral i Östersund
Period: 30 mars - 8 maj 2026
Omfattning: 192 timmar
Ersättning: Enligt överenskommelse
Plats: Östersund - arbete på platsPubliceringsdatum2026-03-15Dina arbetsuppgifter
Bred allmänmedicinsk mottagning med akuta och planerade besök
Medicinska bedömningar och behandlingar för patienter i alla åldrar
Läkemedelsgenomgångar och vårdplanering
Samarbete med vårdcentralens multiprofessionella teamKvalifikationer
Legitimerad läkare
Erfarenhet av primärvård/allmänmedicin
Självständig och trygg i bedömning
Flytande svenska i tal och skrift
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig timersättning enligt överenskommelse
OB-ersättning vid behov
Rese- och boendestöd
Tjänstepension och försäkring
Personlig kontaktpersonSå ansöker du
Skicka:
CV
Legitimation
Tillgänglighet
Två referenserwww.vardix.se
| info@vardix.se
| 030 444 999 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355) Arbetsplats
Östersund Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
9798151