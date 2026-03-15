VårdIX söker allmänläkare för konsultuppdrag i Örebro
VårdIX söker allmänläkare för konsultuppdrag i Örebro
VårdIX-Bemanning letar efter en legitimerad läkare med allmänmedicinsk kompetens för ett korttidsuppdrag på en vårdcentral i Örebro. Detta är en möjlighet till ett snabbt och välbetalt uppdrag under en vecka i april.
Uppdragsinformation:
Område: Allmänmedicin, vårdcentral i Örebro
Period: 20-24 april 2026
Omfattning: 40 timmar
Ersättning: Enligt överenskommelse
Plats: Örebro - arbete på platsPubliceringsdatum2026-03-15Dina arbetsuppgifter
Bred allmänmedicinsk mottagning med akuta och planerade besök
Medicinska bedömningar och behandlingar för patienter i alla åldrar
Läkemedelsgenomgångar och vårdplanering
Samarbete med vårdcentralens teamKvalifikationer
Legitimerad läkare
Erfarenhet av primärvård/allmänmedicin
Självständig och trygg i bedömning
Flytande svenska i tal och skrift
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig timersättning enligt överenskommelse
OB-ersättning vid behov
Rese- och boendestöd
Tjänstepension och försäkring
Personlig kontaktpersonSå ansöker du
Sista svarsdatum: 19 mars 2026 kl. 23:59
Skicka:
CV
Legitimation
Tillgänglighet
Två referenserwww.vardix.se
| info@vardix.se
