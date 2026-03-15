VårdIX söker akutsjuksköterska till barnakuten i Uppsala Sommaruppdrag
VårdIX söker akutsjuksköterska till barnakuten i Uppsala - Sommaruppdrag
VårdIX-Bemanning erbjuder ett spännande sommaruppdrag för legitimerade sjuksköterskor med erfarenhet av akutsjukvård. Vi söker en driven konsult till barnakuten i Uppsala för perioden 1 juni - 31 augusti 2026.
Uppdragsinformation:
Område: Akut barnsjukvård, Uppsala
Period: 1 juni - 31 augusti 2026
Omfattning: 2598 timmar 30 minuter
Plats: Uppsala Publiceringsdatum2026-03-15Dina arbetsuppgifter
Akut omhändertagande av barn och ungdomar
Triage och prioritering
Akut medicinsk omvårdnad och behandling
Samarbete i team med läkare och specialister
Dokumentation i akut miljöKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet av akutsjukvård och/eller pediatrik
Förmåga att hantera högt tempo och akuta situationer
God samarbetsförmåga
Flytande svenska
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig ersättning
OB-tillägg för obekväm arbetstid
Rese- och boendestöd
Tjänstepension och försäkring
Personlig kontaktpersonSå ansöker du
Skicka CV, legitimation, tillgänglighet och två referenser till:www.vardix.se
| info@vardix.se
| 030 444 999 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355) Arbetsplats
Uppsala Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
9798134