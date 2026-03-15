VårdIX söker akutsjuksköterska till barnakuten i Uppsala Sommaruppdrag

VårdIX AB / Läkarjobb / Uppsala
2026-03-15


Visa alla läkarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos VårdIX AB i Uppsala, Sigtuna, Enköping, Upplands Väsby, Knivsta eller i hela Sverige

VårdIX söker akutsjuksköterska till barnakuten i Uppsala - Sommaruppdrag

VårdIX-Bemanning erbjuder ett spännande sommaruppdrag för legitimerade sjuksköterskor med erfarenhet av akutsjukvård. Vi söker en driven konsult till barnakuten i Uppsala för perioden 1 juni - 31 augusti 2026.

Uppdragsinformation:
Område: Akut barnsjukvård, Uppsala
Period: 1 juni - 31 augusti 2026
Omfattning: 2598 timmar 30 minuter
Plats: Uppsala

Publiceringsdatum
2026-03-15

Dina arbetsuppgifter
Akut omhändertagande av barn och ungdomar
Triage och prioritering
Akut medicinsk omvårdnad och behandling
Samarbete i team med läkare och specialister
Dokumentation i akut miljö

Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet av akutsjukvård och/eller pediatrik
Förmåga att hantera högt tempo och akuta situationer
God samarbetsförmåga
Flytande svenska

Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig ersättning
OB-tillägg för obekväm arbetstid
Rese- och boendestöd
Tjänstepension och försäkring
Personlig kontaktperson

Så ansöker du
Skicka CV, legitimation, tillgänglighet och två referenser till:
www.vardix.se | info@vardix.se | 030 444 999

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Arbetsplats
Uppsala

Kontakt
Sam Souid
sam@cleverex.se

Jobbnummer
9798134

Prenumerera på jobb från VårdIX AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos VårdIX AB: