VårdIX söker akutsjuksköterska för sommaruppdrag i Uppsala
VårdIX-Bemanning letar efter en legitimerad sjuksköterska med kompetens inom akutsjukvård för ett längre sommaruppdrag på en pediatrisk akutavdelning i Uppsala. Detta uppdrag är idealiskt för dig som vill kombinera hög arbetsbelastning, barnmedicin och attraktiv ersättning.
Uppdragsinformation:
Område: Akut och specialiserad pediatrik (6+ specialiteter), Uppsala
Period: 6 juni - 31 augusti 2026
Omfattning: 2490 timmar 30 minuter
Ersättning: Enligt överenskommelse
Plats: Uppsala - arbete på platsPubliceringsdatum2026-03-15Dina arbetsuppgifter
Akut omhändertagande av barn och ungdomar med bred pediatrisk problematik
Prioritering och triage i akut miljö
Medicinska behandlingar, läkemedelshantering och övervakning
Teamarbete med barnläkare, undersköterskor och övriga specialiteter
Dokumentation och vårdplaneringKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet av akutsjukvård och/eller pediatrik meriterande
Trygg i högt tempo och akuta situationer
God samarbetsförmåga och professionellt bemötande
Flytande svenska i tal och skrift
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig timersättning enligt överenskommelse
OB-ersättning för kvällar, nätter och helger
Rese- och boendestöd för långt uppdrag
Tjänstepension och försäkring
Personlig kontaktperson under hela sommarenSå ansöker du
Skicka:
CV
Legitimation
Tillgänglighet
Två referenserwww.vardix.se
| info@vardix.se
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355) Arbetsplats
Uppsala Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
9798132