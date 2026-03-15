VårdIX söker akutsjuksköterska för konsultuppdrag i Uppsala
VårdIX-Bemanning letar efter en legitimerad sjuksköterska med kompetens inom akutsjukvård för ett långvarigt uppdrag på akutmottagningen i Uppsala under våren. Uppdraget erbjuder hög arbetsvolym och utmärkt möjlighet till god ersättning.
Uppdragsinformation:
Område: Akutmottagning Uppsala
Period: 23 mars - 30 maj 2026
Omfattning: 1599 timmar 15 minuter
Ersättning: Enligt överenskommelse
Plats: Uppsala - arbete på platsPubliceringsdatum2026-03-15Dina arbetsuppgifter
Triage, prioritering och akut omhändertagande
Medicinska behandlingar och läkemedelshantering
Patientövervakning och akuta insatser
Teamarbete med läkare och övriga akutspecialiteter
Dokumentation i akut miljöKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet av akutsjukvård meriterande
Trygg i högt tempo och akuta situationer
God samarbetsförmåga
Flytande svenska i tal och skrift
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig timersättning enligt överenskommelse
OB-ersättning för kvällar, nätter och helger
Rese- och boendestöd
Tjänstepension och försäkring
Personlig kontaktpersonSå ansöker du
Skicka:
CV
Legitimation
Tillgänglighet
Två referenserwww.vardix.se
| info@vardix.se
| 030 444 999 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355) Arbetsplats
Uppsala Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
9798138