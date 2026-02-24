VårdIX söker 2 sjuksköterskekonsulter till sommaruppdrag i Trollhättan
2026-02-24
VårdIX-Bemanning söker sjuksköterskekonsulter
Uppdragsinformation
Roll: Allmänsjuksköterska
Ort: Trollhättan
Period: 22 juni - 16 augusti 2026 (vecka 26-33)
Omfattning: 75-100%, enligt överenskommelse
Arbetstid: Kvällstid vardagar och helg kl. 15.00-22.00, med 30 min rastPubliceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter jourtid inom kommunal primärvård, inklusive medicinska bedömningar, läkemedelshantering, dokumentation och samarbete med omvårdnadspersonal.
Meriterande
Erfarenhet av kommunal primärvård
Vana av journalsystemen VIVA och MCSS
Introduktion
2 dagars introduktion innan uppdragsstart:
Ett dagpass
Ett kvällspass
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning enligt kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell
Ansök och kontakt
Besök www.vardix.se
för mer information och ansökan.
E-postadress: info@vardix.se
Telefon: 030 444 999 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355) Arbetsplats
Trollhättan kommun Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
9760973