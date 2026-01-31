Vårdix AB: Ssk till Avd2B Kir Hallands sjukhus Varberg, 8 juni 30 aug
2026-01-31
Sjuksköterska till Avdelning 2B Kirurgi - Hallands sjukhus Varberg
Vill du arbeta i en verksamhet med bredd, tempo och goda möjligheter till utveckling? Då kan Avdelning 2B Kirurgi på Hallands sjukhus Varberg vara rätt arbetsplats för dig.Publiceringsdatum2026-01-31Om företaget
Avdelning 2B Kirurgi erbjuder en omfattande kirurgisk vård där du arbetar i ett vårdteam med olika specialiteter. Avdelningen är indelad i flera team och har många vårdplatser för att kunna hantera en hög vårdtyngd. Här värdesätter vi samarbete, trygghet och ett professionellt bemötande - både gentemot patienter och kollegor.Om tjänsten
Som sjuksköterska på Avdelning 2B deltar du i både planerad och akut sjukvård. Du ansvarar för patientomsorg, riskbedömning och uppföljning i nära samarbete med övriga yrkeskategorier. Arbetsuppgifterna inkluderar både basal och kirurgisk omvårdnad, samt vård av patienter som är svårt sjuka. Arbetet är omväxlande, lärorikt och ställer krav på god klinisk blick och ansvarstagande.
Det finns goda möjligheter till inskolning och utbildning inom kirurgisk vård, vilket ger dig chans att successivt fördjupa och bredda dina kunskaper och din erfarenhet.
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har ett lugnt, strukturerat och empatiskt arbetssätt
Trivs i team men också kan arbeta självständigt
Är intresserad av kirurgisk vård och utveckling
Erfarenhet av kirurgisk vård är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
Individanpassad introduktion
Möjlighet till kompetensutveckling och utbildning
Ett engagerat och stöttande arbetslag
Trygga anställningsvillkor inom Region Halland
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att få dig som kollega. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
Kirurgen Avd 2b, Hallands Sjukhus Varberg, Träslövsvägen 68, 43281 Varberg
432 81 VARBERG Arbetsplats
Vårdix AB
Diana Sheina diana2128506@gmail.com 0735727245
