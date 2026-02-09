Vårdix AB söker sjuksköterskor för sommaruppdrag i Gäve.

DittUppdrag Sjukvård Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Gävle
2026-02-09


Vårdix AB söker sjuksköterskor till Hemsjukvården i Gävle för Sommaruppdrag.
Vill du göra skillnad för patienter i deras hemmiljö under sommaren? Hemsjukvården i Gävle söker engagerade sjuksköterskor för sommaruppdrag.

2026-02-09

Om företaget
Hemsjukvården i Gävle erbjuder medicinsk vård och omvårdnad till patienter i hemmet. Vi arbetar nära patienten och i team med hög kompetens, där trygghet, respekt och delaktighet står i centrum. Hos oss får du möjlighet att möta varierande vårdsituationer och bidra till patienternas välbefinnande i deras vardag.

Om tjänsten
Som sjuksköterska i Hemsjukvården ansvarar du för medicinska insatser, omvårdnad och uppföljning av patienters hälsa i hemmet. Arbetet innebär kontakt med både patienter och anhöriga, och du är en viktig del av ett team som arbetar tillsammans för bästa vård. Introduktion och stöd från erfarna kollegor ges under hela uppdraget.
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska

Har ett empatiskt och självständigt arbetssätt

Trivs med patientnära arbete och variation

Vill bidra till trygg och säker vård

Vi erbjuder
Sommaruppdrag med introduktion och stöd

Möjlighet att utveckla din kompetens inom hemsjukvård

God arbetsmiljö och ett erfaret team

Flexibla scheman och rimlig arbetsbelastning

Placering: Hemsjukvården, Gävle kommun anställning sker via bemanningsföretag Vårdix AB.
Anställningsform: Sommaruppdrag, deltid eller heltid enligt överenskommelse. Möjlighet till fortsättning.
Välkommen med din ansökan - hjälp oss skapa trygghet och god vård i hemmet i sommar!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Ansök via vår sida, mail. Vid frågor ring tel: 0735727245
E-post: diana2128506@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
DittUppdrag Sjukvård Sverige AB (org.nr 559537-8521), http://dittuppdrag.se
Gävle kommun Drottninggatan 22 (visa karta)
803 11  GÄVLE

Arbetsplats
Vårdix AB

Kontakt
Bemanningsassistent Vårdix AB
Diana Sheina
diana2128506@gmail.com
0735727245

Jobbnummer
9729879

