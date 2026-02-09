Vårdix AB söker sjuksköterskor för sommaruppdrag i Gäve.
2026-02-09
Vårdix AB söker sjuksköterskor till Hemsjukvården i Gävle för Sommaruppdrag.
Vill du göra skillnad för patienter i deras hemmiljö under sommaren? Hemsjukvården i Gävle söker engagerade sjuksköterskor för sommaruppdrag.Publiceringsdatum2026-02-09Om företaget
Hemsjukvården i Gävle erbjuder medicinsk vård och omvårdnad till patienter i hemmet. Vi arbetar nära patienten och i team med hög kompetens, där trygghet, respekt och delaktighet står i centrum. Hos oss får du möjlighet att möta varierande vårdsituationer och bidra till patienternas välbefinnande i deras vardag.Om tjänsten
Som sjuksköterska i Hemsjukvården ansvarar du för medicinska insatser, omvårdnad och uppföljning av patienters hälsa i hemmet. Arbetet innebär kontakt med både patienter och anhöriga, och du är en viktig del av ett team som arbetar tillsammans för bästa vård. Introduktion och stöd från erfarna kollegor ges under hela uppdraget.
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har ett empatiskt och självständigt arbetssätt
Trivs med patientnära arbete och variation
Vill bidra till trygg och säker vård
Vi erbjuder
Sommaruppdrag med introduktion och stöd
Möjlighet att utveckla din kompetens inom hemsjukvård
God arbetsmiljö och ett erfaret team
Flexibla scheman och rimlig arbetsbelastning
Placering: Hemsjukvården, Gävle kommun anställning sker via bemanningsföretag Vårdix AB.
Anställningsform: Sommaruppdrag, deltid eller heltid enligt överenskommelse. Möjlighet till fortsättning.
Välkommen med din ansökan - hjälp oss skapa trygghet och god vård i hemmet i sommar! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Ansök via vår sida, mail. Vid frågor ring tel: 0735727245
E-post: diana2128506@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DittUppdrag Sjukvård Sverige AB
(org.nr 559537-8521), http://dittuppdrag.se
Gävle kommun Drottninggatan 22 (visa karta
)
803 11 GÄVLE Arbetsplats
Vårdix AB Kontakt
Bemanningsassistent Vårdix AB
Diana Sheina diana2128506@gmail.com 0735727245 Jobbnummer
9729879